بيلينغهام ينضم إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم، أن لاعب وسطه الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة تتخطى قيمتها مئة مليون يورو، أي ما يعادل 103 ملايين دولار.

وأكد دورتموند أن الناديين توصّلا إلى اتفاق متبادل حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب وكالة «فرانس برس».

التفاصيل المالية

وأضاف النادي الألماني أنه سيحصل على 103 ملايين دولار مقابل تخليه عن بيلينغهام، بالإضافة إلى حصوله مبلغ متغيّر بحد أقصى إجمالي يبلغ نحو 30% من رسوم الانتقال الثابتة، استنادا إلى مكافآت الفريق واللاعب.

وذكرت تقارير أن نادي ريال مدريد اتفق بالفعل مع بيلينغهام على البنود الشخصية في عقده منذ فترة طويلة، قبل الوصول للاتفاق النهائي مع دورتموند.

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انضم اللاعب إلى دورتموند قادما من برمينغهام سيتي في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو، وشارك مع دورتموند في 132 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 25. كما توج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا.

كما شارك بيلينغهام في 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وشارك أساسيا في كل مباريات «الأسود الثلاثة» بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وسيكون بيلينغهام أول لاعب إنجليزي يمثّل ريال مدريد منذ ديفيد بيكهام الذي رحل عن «الملكي» في 2007.