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بيلينغهام أفضل لاعب في موسم الـ«بوندسليغا» وريال مدريد يبدأ المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 01:22 مساء
بيلينغهام أفضل لاعب في موسم الـ«بوندسليغا» وريال مدريد يبدأ المفاوضات
الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام. (أرشيفية : الإنترنت)
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اختير الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني البالغ 19 عاما ومحط اهتمام ريال مدريد الإسباني، أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2022-2023، اليوم الإثنين، وكان بيلينغهام الذي سجل ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة، أحد أبرز لاعبي الموسم لدورتموند.

دورتموند أنهى حملته بشكل درامي وحل ثانيا بعدد النقاط نفسه مع بايرن ميونيخ الذي توج بطلا للمرة الحادية عشرة تواليا، وبعد موسمه الثالث في الـ«بوندسليغا»، أثبت بيلينغهام نفسه لاعبا رئيسيا في هيكلية دورتموند، حيث خاض 31 مباراة على مدار 34 مرحلة، بينها 30 مباراة شارك فيها أساسيا، حسب «فرانس برس».

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وانتقل بيلينغهام من برمنغهام سيتي الإنجليزي إلى دورتموند في 17 يوليو 2020، مقابل 29 مليون يورو.

وبفضل بروزه على الساحة الأوروبية، يخوض الدولي الإنجليزي (24 مباراة دولية) مفاوضات متقدمة للتوقيع مع ريال مدريد، في إطار صفقة تتخطى قيمتها 100 مليون يورو، وفقا للصحافة الألمانية والإسبانية والإنجليزية.

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