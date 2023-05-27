بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ11 تواليا، بعد منافسة شرسة مع بورسيا دورتموند، ليواصل البايرن هيمنته على لقب الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز الدراماتيكي على كولن بنتيجة (2-1)، اليوم السبت.

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وأقيمت الجولة الحاسمة للقب الدوري الألماني، عندما حل بايرن ميونيخ ضيفًا على كولن بملعب «راين إينرغي ستاديون»، بينما استضاف بورسيا دورتموند نظيره ماينز، ودخل بايرن مباراة كولن متأخرًا بفارق نقطتين عن بورسيا دورتموند والذي كان متصدرًا لـ«بوندسليغا».

كينغسيلي كومان يفتتح التسجيل

افتتح كينغسيلي كومان التسجيل مبكرًا لبايرن ميونيخ في الدقيقة ثمانية، وفي الدقيقة 45 سجل ليروي ساني الهدف الثاني للبافاري، ولكن تم إلغاؤه بعد تقنية الفيديو، وفي الدقيقة 80 سجل كولن هدف التعادل من ضربة جزاء عن طريق ديغان ليوبيسيتش، وعاد بايرن لإحراز هدف التتويج عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 89.

ماينز يفجر مفاجأة مدوية أمام دورتموند

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت، سقط بورسيا دورتموند في فخ التعادل أمام ماينز بنتيجة (2-2)، وافتتح ماينز التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق أندرياس هانش أولسن ثم أضاف كريم أونيسيو ثاني الأهداف في الدقيقة 24، وسجل رافائيل جوريرو هدف تقليص الفارق لدورتموند في الدقيقة 69 نقطة قبل أن يتعادل في الدقيقة 90+6 عن طريق سولي ولكن لم يكن كافيا لتتويج بورسيا.

اللقب 33 في تاريخ النادي البافاري

وبهذه النتيجة، يتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي ولـ33 في تاريخه، لتستمر سطوة البافاري على «البوندسليغا»، لتنتهي منافسات «البوندسليغا» لموسم 2022-2023 بصدارة بايرن ميونيخ بـ71 نقطة.

فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)

فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)

فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)