  • Alwasat News
Atwasat

بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 05:30 مساء
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا (صور)
تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)
alwasat radio

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ11 تواليا، بعد منافسة شرسة مع بورسيا دورتموند، ليواصل البايرن هيمنته على لقب الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز الدراماتيكي على كولن بنتيجة (2-1)، اليوم السبت.

- الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب
- دورتموند يواصل مطاردة بايرن بفوز على مونشنغلادباخ

وأقيمت الجولة الحاسمة للقب الدوري الألماني، عندما حل بايرن ميونيخ ضيفًا على كولن بملعب «راين إينرغي ستاديون»، بينما استضاف بورسيا دورتموند نظيره ماينز، ودخل بايرن مباراة كولن متأخرًا بفارق نقطتين عن بورسيا دورتموند والذي كان متصدرًا لـ«بوندسليغا».

كينغسيلي كومان يفتتح التسجيل
افتتح كينغسيلي كومان التسجيل مبكرًا لبايرن ميونيخ في الدقيقة ثمانية، وفي الدقيقة 45 سجل ليروي ساني الهدف الثاني للبافاري، ولكن تم إلغاؤه بعد تقنية الفيديو، وفي الدقيقة 80 سجل كولن هدف التعادل من ضربة جزاء عن طريق ديغان ليوبيسيتش، وعاد بايرن لإحراز هدف التتويج عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 89.

ماينز يفجر مفاجأة مدوية أمام دورتموند
وفي المباراة الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت، سقط بورسيا دورتموند في فخ التعادل أمام ماينز بنتيجة (2-2)، وافتتح ماينز التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق أندرياس هانش أولسن ثم أضاف كريم أونيسيو ثاني الأهداف في الدقيقة 24، وسجل رافائيل جوريرو هدف تقليص الفارق لدورتموند في الدقيقة 69 نقطة قبل أن يتعادل في الدقيقة 90+6 عن طريق سولي ولكن لم يكن كافيا لتتويج بورسيا.

اللقب 33 في تاريخ النادي البافاري
وبهذه النتيجة، يتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي ولـ33 في تاريخه، لتستمر سطوة البافاري على «البوندسليغا»، لتنتهي منافسات «البوندسليغا» لموسم 2022-2023 بصدارة بايرن ميونيخ بـ71 نقطة.

فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)
فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)
فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)
فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)
فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)
فرحة بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا

إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الإيطالي: ميلان ينتظر خدمة من جاره إنتر للتأهل معا للأبطال
الدوري الإيطالي: ميلان ينتظر خدمة من جاره إنتر للتأهل معا للأبطال
محمد صلاح «محبط» لعدم تأهل ليفربول إلى الأبطال
محمد صلاح «محبط» لعدم تأهل ليفربول إلى الأبطال
«ترزيتش» مدرب بدرجة «أسطورة» في دورتموند
«ترزيتش» مدرب بدرجة «أسطورة» في دورتموند
الدوري الإسباني: سوسييداد يواجه أتلتيكو من أجل آخر بطاقة لدوري الأبطال
الدوري الإسباني: سوسييداد يواجه أتلتيكو من أجل آخر بطاقة لدوري ...
الدوري الألماني: دورتموند يأمل في إنهاء سطوة بايرن على اللقب
الدوري الألماني: دورتموند يأمل في إنهاء سطوة بايرن على اللقب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في ......
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز ......
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس...
المزيد
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا (صور)
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا (صور)...
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود مهاجمه فينيسيوس أمام إشبيلية
الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود مهاجمه فينيسيوس أمام إشبيلية...
الدوري الألماني: دورتموند يأمل في إنهاء سطوة بايرن على اللقب
الدوري الألماني: دورتموند يأمل في إنهاء سطوة بايرن على اللقب...
الدوري الإسباني: سوسييداد يواجه أتلتيكو من أجل آخر بطاقة لدوري الأبطال
الدوري الإسباني: سوسييداد يواجه أتلتيكو من أجل آخر بطاقة ......
المزيد