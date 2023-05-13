الدوري الألماني: دورتموند يواصل مطاردة بايرن بفوز على مونشنغلادباخ

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل بروسيا دورتموند مطاردة بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم قبل مرحلتين من نهايته، بعد فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية مقابل هدفين، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

بعد انتهاء مباراة بايرن، شنّ لاعبو دورتموند هجومًا مبكرًا على ضيفهم مونشنغلادباخ، من أجل استمرارهم في مطاردة الصدارة، أثمر رباعية في الشوط الأول حسمت المباراة منطقيًا، وفق «فرانس برس».

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على غرار العادة، تناوب على تسجيل أهداف الفريق الأصفر الهولندي دونييل مالين في الدقيقة الخامسة، ووقع الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام على الهدف الثاني بالدقيقة 18 من ركلة جزاء، فيما سجّل العاجي سيباستيان هالر ثنائية عند الدقائق 20 و32.

تقليص الفارق عبر الجزائري

في الشوط الثاني تراجع دورتموند قليلاً، فقلّص الضيوف الفارق عن طريق الجزائري رامي بن سبعيني في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، والمخضرم لارس شتيندل بالدقيقة 86، قبل أن ينهي الأميركي البديل جيوفاني رينا المهرجان بهدف خامس لدورتموند في الدقيقة الرابعة بعد التسعين من الوقت المضاف بدل من ضائع.

ورفع بايرن حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، رصيده إلى 68 نقطة، عقب فوزه على شالكه بسداسية نظيفة، بفارق نقطة عن دورتموند الثاني.