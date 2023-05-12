الدوري الألماني: بروسيا يواجه مونشنغلادباخ وينتظر هدية شالكه

القاهرة - بوابة الوسط

يأمل بوروسيا دورتموند، ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، في أن يقدّم له غريمه شالكه خدمة جليلة عندما يحلّ ضيفاً على بايرن ميونخ المتصدر السبت، وذلك قبل ثلاث ساعات من استضافته لبوروسيا مونشنغلادباخ، ضمن منافسات المرحلة 32.

ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 65 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن دورتموند، حيث ٱن إهدار النقاط من قبل بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية بالتزامن مع فوز النادي «الأصفر والأسود» بدربي بوروسيا، سيسمح لدورتموند باعتلاء الصدارة قبل مرحلتين من النهاية، وفق «فرانس برس».

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وتعتبر المنافسة بين دورتموند وشالكة، وهما ناديان يقعان على بُعد 30 كيلومتراً في منطقة الرور الصناعية السابقة في ألمانيا، الأكثر شراسة في «البوندسليغا».

ومن المؤكد أن شالكة هو آخر من يريد تقديم خدمة لدورتموند، غير أن فريق الـ«رويال بلوز» يحتل المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر المؤهل لخوض ملحق الهبوط، ويحتاج بشدّة إلى النقاط الثلاث أو حتى إلى نقطة للابتعاد قدر الإمكان عن منطقة الهبوط.

قال رئيس بلدية دورتموند توماس فيستفال هذا الأسبوع، إنه «سيدعو فريق شالكة إلى قاعة المدينة للتوقيع على الكتاب الذهبي» الذي يستخدمه المجلس للاحتفال بالمناسبات الخاصة في حال تمكن من اجتراح معجزة ضد بايرن ميونخ.

وضمن السياق ذاته، رأى مدرب شالكة توماس رايس (49 عاماً) أنه يتوجب على «دورتموند أن يأتي ببعض الأفكار الأخرى»، مضيفاً قبل المواجهة المنتظرة: «إذا نجحنا واستفاد الآخرون، فلا بأس بذلك».

نتائج شالكة لا تعطي تفاؤلا

غير أن النتائج التي حققها شالكة أمام بايرن لا توحي بالتفاؤل، حيث خسر آخر 11 مباراة، في حين يعود فوزه الأخير على النادي البافاري إلى العام 2011. ولكن الأرقام الحالية تمنح شالكة جرعة ثقة إضافية إذ يتحضر للقاء بايرن على وقع فوزه بثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري وخروجه من منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.

في المقابل، رفض مدرب دورتموند الألماني-الكرواتي إدين ترزيتش الذي ولد وترعرع كمشجع لدورتموند في شمال المدينة فكرة أن يكون شالكة منقذ فريقه.

قال المدرب البالغ 40 عاماً الخميس: «علينا أن نفوز في مبارياتنا الثلاث. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا التأثير عليه».

وأضاف «قد نشاهد إشعارا أو إشعارين من مباراة بايرن وشالكة، لكننا لن ننظم حفلة لمشاهدة المباراة».

وأردف «سواء كان شالكة أو لايبزيغ أو كولن هو من يساعدنا في النهاية، فإن ذلك لا يهمني على الإطلاق».

جلادباخ يعول على الدفاع

من ناحيته، يعوّل مونشنغلادباخ على مدافعه الأميركي جو سكالي، الذي مدد عقده أخيرا لمدة عام واحد حتى 2027، لإيقاف خطورة خط هجوم دورتموند السبت.

وبينما من المرجح غياب العديد من اللاعبين الأساسيين في صفوف مونشنغلادباخ عن المواجهة المرتقبة، من بينهم الثلاثي الفرنسي ماركوس تورام وألاسان بليا ومانو كوني، فقد قدّم الفريق صاحب المركز العاشر أفضل عروضه هذا الموسم أمام الأندية الكبيرة في بوندسليغا.

وبفوزه على دورتموند وبايرن ميونخ ولايبزيغ هذا الموسم، قال سكالي إلى «فرانس برس» «سنستيقظ للمباريات» ضد أقوى ترسانة في الدوري.

وأكد سكالي أن الوقوف في وجه فوز دورتموند باللقب ليس بالعامل المحفز «في ملعبهم، أمام جماهيرهم، هو بالتأكيد دافع كافٍ».

أفضل خط هجوم أوروبي في 2023

وبالفعل، أمام سكالي مهمة صعبة بمواجهة أفضل خط هجوم أوروبي في الدوريات الخمس الكبرى في العام 2023، حيث سجل دورتموند 48 هدفا (من أصل 73 هذا الموسم)، مقابل 45 لمانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي و43 لمواطنه أرسنال، علماً بأن الأخيرين خاضا مباريات أكثر من الفريق الألماني.