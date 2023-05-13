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الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 07:17 مساء
الدوري الألماني: بايرن يسحق شالكه ويتمسك باللقب
لقطة من مواجهة بايرن ميونخ وشالكه في الدوري الألماني، 13 مايو 2023. (الإنترنت)
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أخفق شالكه في تقديم خدمة لجاره وغريمه بوروسيا دورتموند عندما أُذلّ بسُداسية نظيفة على أرض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، رصيده إلى 68 نقطة، بفارق أربع نقاط عن دورتموند الذي يستقبل في وقت لاحق بوروسيا مونشنغلادباخ الحادي عشر، وذلك قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، وفق «فرانس برس».

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وهذه الخسارة الثانية عشرة تواليًا لشالكه أمام بايرن منذ 2011، ولم يشفع له خروجه موقتًا من منطقة الهبوط وفوزه ثلاث مرات في أربع مباريات، قبل أن يدخل حسابات السقوط إلى الدرجة الثانية مجددًا إثر خسارته أمام البافاري.

التفوق الثالث لبايرن توخل
وهذا الفوز الثالث تواليًا في «البوندسليغا» لبايرن تحت إشراف مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ بدلاً من المقال يوليان ناغلسمان.

ويلاقي بايرن في الجولتين الأخيرتين لايبزيغ القوي ثم يزور كولن الذي ضمن البقاء.

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