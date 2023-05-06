الدوري الألماني: بايرن يحكم قبضته على الصدارة بفوز على بريمن

القاهرة - بوابة الوسط

أحكم بايرن ميونيخ قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم وابتعد بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بفوزه الصعب على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لهدف، السبت ضمن منافسات المرحلة 31.

وانتظر بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية حتى الدقيقة 62 من الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر سيرج غنابري، قبل أن يضيف البديل لوروا سانيه الثاني بعد 10 دقائق. وسجل هدف بريمن الوحيد البديل نيكلاس شميت عند الدقيقة 87 في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم، وفق «فرانس برس».

- الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن

- الدوري الألماني: لايبزيغ يجدد فوزه على فرايبورغ

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للترتيب مع 65 نقطة متقدمًا بفارق أربع نقاط عن دورتموند الذي يستقبل فولفسبورغ في ختام المنافسات الأحد حيث بات أمام معادلة الفوز فقط لإعادة الفارق إلى نقطة، والحفاظ على آماله بإنهاء هيمنة البافاري والفوز بلقبه الأول في الدوري منذ عام 2012، وذلك قبل ثلاث مراحل من النهاية.

علّق غنابري على فوز فريقه قائلاً «لقد قمنا بعملنا ولدينا فارق جيد من النقاط الآن. لن يكون الأمر سهلاً عليهم أمام فولفسبورغ».

ولم ينجح فيردر بريمن في الفوز في عقر داره على بايرن منذ أكتوبر 2006، في سلسلة من 16 هزيمة وتعادل، علمًا أن الفريق المضيف هو صاحب أسوأ سجل على ملعبه هذا الموسم مع خمسة انتصارات فقط مقابل تعادل و10 هزائم، حيث يعود فوزه الأخير أمام بوخوم بثلاثية نظيفة في 25 فبراير.