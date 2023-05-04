الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى بايرن ميونيخ إلى التمسك بالصدارة التي انتزعها من غريمه بوروسيا دورتموند في المرحلة الماضية، والاقتراب خطوة مهمة من لقبه الحادي عشر تواليا، وذلك حين يحل ضيفا على فيردر بريمن السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

وتربع النادي البافاري على الصدارة الأحد بفوزه على هرتا برلين 2-صفر، مستفيدا من تعثر دورتموند قبلها بيومين على أرض بوخوم بهدف لمثله، وفق «فرانس برس».

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ومع دخول الدوري مراحله الأربع الأخيرة، يتصدر فريق المدرب توماس توخل الترتيب بفارق نقطة وسيكون قادرا على توسيعه إلى أربع بما أنه يتواجه مع بريمن قبل يومين من لقاء دورتموند وضيفه فولفسبورغ.

وكان الفوز على هرتا برلين الذي يبدو في طريقه إلى الدرجة الثانية بما أنه يتخلف بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان، الثالث فقط لبايرن في ثماني مباريات خاضها منذ أن حل توخل بدلا من المُقال يوليان ناغلسمان في أواخر مارس الماضي.

وهي فترة شهدت خروج النادي من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، وفقدانه قمة ترتيب الدوري.

الفوز لم يكن رائعا

وقال توخل بعد الفوز على متذيل الترتيب بصعوبة «لم يكن فوزا رائعا، لكنه كان فوزا مستحقا.. في بعض الأحيان تحتاج إلى القليل من الحماس، وهذا ما شهدناه هذا الأسبوع. عندما يأتي مدرب جديد في أبريل، لن يبدو الأمر كما لو أن كل شيء يسير بسلاسة».

30 مباراة من دون فوز على بايرن

وستكون الفرصة متاحة أمام توخل لإضافة فوز ثالث في رحلته البافارية، حين يحل رجاله ضيوفا على بريمن الذي لم يحقق سوى انتصار يتيم في آخر ثماني مباريات كان على هرتا برلين أيضا في المرحلة قبل الماضية.

ويخوض الفريق الأخضر والأبيض اللقاء من دون حافز حقيقي، إذ أنه خارج حسابات المشاركة القارية الموسم المقبل وبعيدا عن منطقة الخطر بفارق سبع نقاط.

بريمن يسعى لتذوق طعم الفوز على بايرن

لكن الفوز على بايرن دائما ما يحمل نكهة خاصة حتى إن كان من دون فائدة حسابية، وهو أمر لم يحققه بريمن في آخر ثلاثين مواجهة بين الفريقين على صعيدي الدوري والكأس، وتحديدا منذ أن فاز في ميونيخ بخمسة أهداف لهدفين في الدوري في 20 سبتمبر 2008، فيما يعود انتصاره الأخير بين جماهيره على العملاق البافاري إلى 21 أكتوبر 2006 في الدوري أيضا بثلاثة أهداف لهدف.

ويدرك بايرن أن الهفوة أمام بريمن قد تكلفه اللقب وتعيد الأمل لدورتموند بإزاحته عن العرش، لا سيما أنه يخوض مباراة صعبة في المرحلة التالية أمام شالكه الذي يقاتل من أجل تجنب العودة إلى الدرجة الثانية، قبل أن يستقبل في المرحلة قبل الأخيرة لايبزيغ الذي ما زال في قلب الصراع على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري الأبطال.