الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يتعادل مع بوخوم ويفتح باب الصدارة لبايرن

القاهرة - بوابة الوسط

فتح بوروسيا دورتموند باب صدارة «البوندسليغا» لغريمه بايرن ميونيخ، بتعثره مع مضيفه بوخوم بهدف لمثله الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني في كرة القدم.

وتقدم بوخوم عن طريق الفرنسي أنتوني لوسيا في الدقيقة الخامسة من المباراة، قبل أن يدرك دورتموند التعادل بعد دقيقتين بهدف كريم أديمي في الدقيقة السابعة، حسب «فرانس برس».

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وبهذا التعادل، رفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الثاني الذي بات أمام فرصة استعادة الصدارة في حال تمكّن من الفوز على ضيفه هرتا برلين الأحد.

دورتموند يضيع الفرصة

وبالتالي، وبعد 11 عاماً من تتويجه الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم، قد يضيع بوروسيا دورتموند فرصة إنهاء الهيمنة الصارخة لبايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب في المواسم العشرة الأخيرة.

من جهة أخرى، رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.