مدرب بايرن: لم يفت الآن على الفوز بلقب الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

رأى مدرب بايرن ميونخ توماس توخل، الجمعة، أنه «لم يفت الأوان» من أجل إنقاذ الموسم والفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، رغم الوضع المعنوي المهزوز للاعبيه وتخليهم عن الصدارة لصالح بوروسيا دورتموند قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

وقد يجد بايرن نفسه متخلفا بفارق أربع نقاط عن غريمه دورتموند في حال فوز الأخير الجمعة على بوخوم الذي يقاتل من أجل الهبوط، لأن النادي البافاري يلعب الأحد على أرضه ضد هرتا برلين الأخير، حسب «فرانس برس».

- رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال

- الدوري الألماني: بروسيا دورتموند ينتزع الصدارة بعد قهره فرانكفورت برباعية

ولم يفز توخل سوى بمباراتين من أصل سبع من أجل تسلمه المهمة خلفا للمقال يوليان ناغلسمان في مارس، ضمن سلسلة تخللها الخروج من الدور ربع نهائي لكل من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي وكأس المانيا على يد فرايبورغ.

وقال توخل الجمعة «نحن صريحون مع بعضنا بعضا. نحن آخر من يخفي الحقائق. الجميع يعرف رأيي بشأن أدائنا، لكن من الأمور الجميلة في الرياضة هو أنك تحصل على فرصة لتصحيح الأمور في المباراة التالية».

الثقة هي المبتغى

وتابع «خسرنا خمس نقاط في مباراتينا الأخيرتين بعدما كنا متقدمين في المناسبتين. لا نثق بأنفسنا في الوقت الحالي ولا نثق ببعضنا بعضا بالقدر الذي نريده، لكننا ندرك ذلك ونعمل على المسألة بصراحة ونوعية».

وشدد «سنفعل كل ما يمكن لإظهار رد فعل. لم يفت الأوان».

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية، لكن الأمور «لم تعد في أيدينا الآن» في ما يخص الاحتفاظ باللقب، وفق ما أقر توخل.