  • Alwasat News
Atwasat

مدرب بايرن: لم يفت الآن على الفوز بلقب الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 04:46 مساء
مدرب بايرن: لم يفت الآن على الفوز بلقب الدوري
مدرب بايرن ميونخ توماس توخل من المؤتمر الصحفي لمواجهة هرتا برلين في الدوري الألماني، 28 أبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

رأى مدرب بايرن ميونخ توماس توخل، الجمعة، أنه «لم يفت الأوان» من أجل إنقاذ الموسم والفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، رغم الوضع المعنوي المهزوز للاعبيه وتخليهم عن الصدارة لصالح بوروسيا دورتموند قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

وقد يجد بايرن نفسه متخلفا بفارق أربع نقاط عن غريمه دورتموند في حال فوز الأخير الجمعة على بوخوم الذي يقاتل من أجل الهبوط، لأن النادي البافاري يلعب الأحد على أرضه ضد هرتا برلين الأخير، حسب «فرانس برس».

- رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال
- الدوري الألماني: بروسيا دورتموند ينتزع الصدارة بعد قهره فرانكفورت برباعية

ولم يفز توخل سوى بمباراتين من أصل سبع من أجل تسلمه المهمة خلفا للمقال يوليان ناغلسمان في مارس، ضمن سلسلة تخللها الخروج من الدور ربع نهائي لكل من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي وكأس المانيا على يد فرايبورغ.

وقال توخل الجمعة «نحن صريحون مع بعضنا بعضا. نحن آخر من يخفي الحقائق. الجميع يعرف رأيي بشأن أدائنا، لكن من الأمور الجميلة في الرياضة هو أنك تحصل على فرصة لتصحيح الأمور في المباراة التالية».

الثقة هي المبتغى
وتابع «خسرنا خمس نقاط في مباراتينا الأخيرتين بعدما كنا متقدمين في المناسبتين. لا نثق بأنفسنا في الوقت الحالي ولا نثق ببعضنا بعضا بالقدر الذي نريده، لكننا ندرك ذلك ونعمل على المسألة بصراحة ونوعية».

وشدد «سنفعل كل ما يمكن لإظهار رد فعل. لم يفت الأوان».

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية، لكن الأمور «لم تعد في أيدينا الآن» في ما يخص الاحتفاظ باللقب، وفق ما أقر توخل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟

شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري السلة الأميركي: بوسطن سلتيكس يبلغ نصف النهائي بعد إقصاء أتلانتا هوكس
دوري السلة الأميركي: بوسطن سلتيكس يبلغ نصف النهائي بعد إقصاء ...
قطر تفوز باستضافة مونديال السلة 2027 على أرضها
قطر تفوز باستضافة مونديال السلة 2027 على أرضها
لاعب نابولي السابق أليماو: من المؤسف ألاّ يكون مارادونا معنا
لاعب نابولي السابق أليماو: من المؤسف ألاّ يكون مارادونا معنا
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتمسك واليونايتد يفرط في المراكز المؤهلة للأبطال
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتمسك واليونايتد يفرط في المراكز ...
الدوري الإسباني: لقاء استعادة شرارة التألق لليفاندوفسكي وبرشلونة ضد بيتيس
الدوري الإسباني: لقاء استعادة شرارة التألق لليفاندوفسكي وبرشلونة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
المزيد
مدرب بايرن: لم يفت الآن على الفوز بلقب الدوري
مدرب بايرن: لم يفت الآن على الفوز بلقب الدوري...
الدوري الفرنسي: باريس يواجه لوريان بعيدًا عن صراعي التأهل والهبوط
الدوري الفرنسي: باريس يواجه لوريان بعيدًا عن صراعي التأهل ......
دوري أبطال أوروبا: سيدات برشلونة إلى النهائي الثالث تواليا
دوري أبطال أوروبا: سيدات برشلونة إلى النهائي الثالث تواليا...
الدوري الإسباني: لقاء استعادة شرارة التألق لليفاندوفسكي وبرشلونة ضد بيتيس
الدوري الإسباني: لقاء استعادة شرارة التألق لليفاندوفسكي ......
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتمسك واليونايتد يفرط في المراكز المؤهلة للأبطال
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتمسك واليونايتد يفرط في المراكز ......
المزيد