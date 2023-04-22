الدوري الألماني: بروسيا دورتموند ينتزع الصدارة بعد قهره فرانكفورت برباعية

القاهرة - بوابة الوسط

لم يفوت بوروسيا دورتموند فرصة انتزاع الصدارة من غريمه التقليدي بايرن ميونيخ مستفيداً من الهدية الثمينة التي قدمها له ماينتس في وقت سابق باسقاطه عملاق بافاريا بثلاثة أهداف لهدف واحد السبت، ليكتسح بدوره ضيفه أينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن بايرن الذي مُني بخسارته الرابعة هذا الموسم، ما ينذر بصراع شرس على اللقب قبل خمس مراحل من النهاية، وفق «فرانس برس».

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على ملعبه «سيغنال إيدونا بارك»، استفاد دورتموند من لحظات الضعف لفرانكفورت في الشوط الأول لحسم المباراة لصالحه بفضل ثلاثية الإنجليزي جود بيلينغهام الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 19.

وأضاف الهولندي دونيال مالن الهدف الثاني عند الدقيقة 24، واختتم الألماني ماتس هوملس أهداف دورتموند بالشوط الأول، وسجل مالن الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم في الدوري.

ولم يحرز دورتموند اللقب منذ موسم 2011-2012 ليسيطر بايرن عليه بعد ذلك في المواسم العشرة الماضية.