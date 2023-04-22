  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الألماني: بروسيا دورتموند ينتزع الصدارة بعد قهره فرانكفورت برباعية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 09:21 مساء
الدوري الألماني: بروسيا دورتموند ينتزع الصدارة بعد قهره فرانكفورت برباعية
لقطة من مواجهة بروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، 22 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

لم يفوت بوروسيا دورتموند فرصة انتزاع الصدارة من غريمه التقليدي بايرن ميونيخ مستفيداً من الهدية الثمينة التي قدمها له ماينتس في وقت سابق باسقاطه عملاق بافاريا بثلاثة أهداف لهدف واحد السبت، ليكتسح بدوره ضيفه أينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن بايرن الذي مُني بخسارته الرابعة هذا الموسم، ما ينذر بصراع شرس على اللقب قبل خمس مراحل من النهاية، وفق «فرانس برس».

- الدوري الألماني: ماينتس يعمق جراح بايرن ويهزمه بثلاثية
- الدوري الألماني: بايرن للحفاظ على آخر آماله أمام ماينتس

على ملعبه «سيغنال إيدونا بارك»، استفاد دورتموند من لحظات الضعف لفرانكفورت في الشوط الأول لحسم المباراة لصالحه بفضل ثلاثية الإنجليزي جود بيلينغهام الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 19.

وأضاف الهولندي دونيال مالن الهدف الثاني عند الدقيقة 24، واختتم الألماني ماتس هوملس أهداف دورتموند بالشوط الأول، وسجل مالن الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم في الدوري.

ولم يحرز دورتموند اللقب منذ موسم 2011-2012 ليسيطر بايرن عليه بعد ذلك في المواسم العشرة الماضية.

سقوط كبير لبايرن
وفشل بايرن في الحفاظ على أفضليته أمام ماينتس بعدما افتتح التسجيل عبر مهاجمه السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 29، ليرد ماينتس بثلاثية بفضل المهاجم الفرنسي لودوفيك أجورك عند الدقيقة 65، واللوكسمبورغي يليوناردو باريرو مارتينز بالدقيقة 73، والبديل الإسباني آرون مارتن كاريكول عند الدقيقة 79.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس الاتحاد الإنجليزي: «هاتريك» محرز يقود الستي للنهائي

كأس الاتحاد الإنجليزي: «هاتريك» محرز يقود الستي للنهائي
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
الدوري الألماني: ماينتس يعمق جراح بايرن

الدوري الألماني: ماينتس يعمق جراح بايرن
استمرار نزيف النقاط.. أرسنال ينتزع تعادلاً صعباً أمام متذيل «بريميرليغ» ويشعل التنافس على الصدارة

استمرار نزيف النقاط.. أرسنال ينتزع تعادلاً صعباً أمام متذيل «بريميرليغ» ويشعل ...
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها أكثر من ألف أسير

العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها ...
حرب في العيد.. سكان الخرطوم يحاولون الفرار رغم مخاطره

حرب في العيد.. سكان الخرطوم يحاولون الفرار رغم مخاطره
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟

من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم

أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم
صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023

صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023
أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط دوي الانفجارات

أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط ...
«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان

«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب

جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي

مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب مانشستر يونايتد يدعم هاري ماغواير ضد الانتقادات
مدرب مانشستر يونايتد يدعم هاري ماغواير ضد الانتقادات
دورة شتوتغارت للتنس: سابالينكا إلى النهائي وشفيونتيك تلتقيها بعد إصابة أنس جابر
دورة شتوتغارت للتنس: سابالينكا إلى النهائي وشفيونتيك تلتقيها بعد ...
الدوري الألماني: ماينتس يعمق جراح بايرن
الدوري الألماني: ماينتس يعمق جراح بايرن
الدوري الإنجليزي: صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة نونتغهام
الدوري الإنجليزي: صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة نونتغهام
دورة برشلونة للتنس: تسيتسيباس يتأهل للنهائي للمرة الثالثة
دورة برشلونة للتنس: تسيتسيباس يتأهل للنهائي للمرة الثالثة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
الدوري الألماني: بروسيا دورتموند ينتزع الصدارة بعد قهره فرانكفورت برباعية
الدوري الألماني: بروسيا دورتموند ينتزع الصدارة بعد قهره ......
كأس الاتحاد الإنجليزي: «هاتريك» محرز يقود الستي للنهائي
كأس الاتحاد الإنجليزي: «هاتريك» محرز يقود الستي للنهائي...
مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما
مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما...
دورة برشلونة للتنس: تسيتسيباس يتأهل للنهائي للمرة الثالثة
دورة برشلونة للتنس: تسيتسيباس يتأهل للنهائي للمرة الثالثة...
الدوري الإنجليزي: صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة نونتغهام
الدوري الإنجليزي: صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة نونتغهام...
المزيد