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رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 04:44 مساء
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال
مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني توماس توخل. (أرشيفية: الإنترنت)
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دافع رئيس بايرن ميونخ الألماني هربرت هاينر عن مدرب الفريق توماس توخيل أمام الانتقادات التي وُجهت له عقب الإقصاء من ربع نهائي دوري الأبطال، مؤكداً أنه لو عاد به الزمان فسيتخذ نفس القرار بإبعاد ناغلسمان وتعيين توخيل.

وخرج فريق بايرن ميونخ من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث فشل حتى في الفوز على كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في لقاء الإياب على ملعب الفريق البافاري، وفق «بيلد» الألمانية.

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وتعاقد بايرن ميونخ مع توماس توخيل لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفاً للمدرب المقال يوليان ناغلسمان الذي أُقيل من منصبه على الرغم من تأهله لدور ربع النهائي، وتصدره للدوري الألماني لكرة القدم.

وقال هربرت هاينر: «ما زلت سأغير ناغلسمان بتوماس توخيل بالتأكيد، لم أندم على قراري الذي اتخذته».

الفريق لم يظهر الجودة المرجوة
وتابع: «شعرت أن تطوير الفريق الذي أردناه لم يؤتِ ثماره تحت قيادة ناغلسمان، الإمكانات التي نملك لم تظهر على أرض الملعب، لم نظهر الجودة التي أملناها».

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