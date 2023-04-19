بايرن ميونيخ يستعيد ماني وتشوبو قبل موقعة الحلم أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه ذهابا على بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة في ملعب الاتحاد، بينما يحلم البايرن بعمل «ريمونتادا» لقلب خسارته في الإياب المقرر له على ملعب «أليانز أرينا»، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

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يعاني بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل خليفة يوليان ناغلسمان المقال بشكل مفاجئ من منصبه، وحقق العملاق البافاري فوزين مقابل خسارتين وتعادل مرة واحدة في خمس مباريات مع توخيل آخرها تعثره أمام ضيفه هوفنهايم المتواضع (1-1) في بروفة لقمته المرتقبة أمام سيتي التي يحتاج خلالها إلى معجزة.

استعادة الثنائي الأفريقي

ويستعيد مدرب البايرن في المباراة جهود مهاجمه السنغالي ساديو ماني، بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب ضرب زميله بالفريق ليروي ساني في أعقاب خسارة مباراة الذهاب، كما أصبح المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ جاهزا أيضا للمشاركة بعد أن غاب عن لقاء الذهاب للإصابة.