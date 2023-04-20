الرئيسي التنفيذي لبايرن: بالتأكيد سنشتري مهاجما الصيف المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان أن فريقه يعتزم البحث عن مهاجم كبير الصيف المقبل، من أجل التعاقد معه لخلافة المهاجم السابق ليفاندوفيسكي، بعد العقم الهجومي الذي ظهر عليه البافاري هذا الموسم.

بعد رحيل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن صفوف بايرن الصيف الماضي نحو برشلونة الإسباني، وهجوم البافاري يعاني كثيرا هذا الموسم، على الرغم من التعاقد مع السنغالي ساديو مانيه من ليفربول الإنجليزي، إلا أنه فشل في حجز مكان أساسي بالتشكيل، مع الإصابة التي أبعدته فترة طويلة، وغيبته عن كأس العالم مع بلاده، حسب فابريزيو رومانو.

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ويملك بايرن في تشكيلته الأساسية المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، ورغم أنه حصل على دور رئيسي في الفريق بعد رحيل ليفاندوفسكي، إلا أنه لم يستغل الفرصة على أكمل وجه، ليوجه البايرن أنظاره الصيف المقبل للتعاقد مع مهاجم هداف.

البحث في السوق عن مهاجم

وقال أوليفر كان: «بايرن سيكون في السوق من أجل مهاجم جديد في الصيف، بالتأكيد، لا يوجد الكثير من «9» في العالم مثل ليفاندوفسكي، ولكننا سنحاول العثور على الأفضل».

وتابع الرئيس التنفيذي لبايرن: «رأينا بالأمس مهاجما رائعا (يقصد إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي)، لكن لسوء الحظ لم يكن يلعب لنا».

وربطت تقارير صحفية المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي بالانتقال إلى بايرن ميونخ الصيف المقبل، لكن المدير الرياضي لبايرن لم يعلق على الأمر.