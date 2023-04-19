توخل: نحتاج إلى معجزة أمام الجبل العالي جدا مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ توماس توخل عن مقابلة مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في إياب ربع دوري الأبطال «إنه جبل عال جدا. يجب أن نؤمن بقدرتنا على تخطيه»، لكن مدرب مانشستر سيتي الإسباني والسابق لبايرن جوزيب غوارديولا حذر من قدرة النادي البافاري على تحقيق المعجزة.

- غوارديولا: حذارٍ من البايرن لديه تاريخ كبير ومررت بلحظات لا تُصدق معه

ويدرك مدرب الفريق الألماني توماس توخل ثقل هذه المهمة بحكم الخسارة الكبيرة، بثلاثة أهداف، التي حصدها أمام جمهور النادي الإنجليزي. واعتبر أن قلب النتيجة لصالح البايرن تحتاج إلى «معجزة» لبلوغ نصف النهائي. وقال توخل «إذا نظرنا إلى قمة هذا الجبل الضخم فقط، سنشعر بالإحباط، ونقول لأنفسنا إننا لن نصل إلى القمة أبدا. علينا أن نتعامل مع كل شوط على حدة. أصعب شيء هو بدء المغامرة»، حسب «فرانس برس».

الرهان على دعم المدرجات

وأضاف «في مباراة كرة القدم، هناك دائمًا لحظة تحظى فيها بدعم المشجعين والقليل من الحظ. إذا كان الباب مفتوحًا قليلًا، يتعين علينا وضع قدمنا داخله». وكان بايرن ميونيخ خسر مباراة ذهاب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي (0-3) الثلاثاء الماضي، ويواجه مهمة شبه مستحيلة قبل مباراة الإياب في ميونيخ.

ويحتاج بايرن ميونيخ إلى الفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل إلى نصف النهائي أو الفوز بفارق ثلاثة أهداف وفرض التمديد أو ركلات الترجيح في حال استمر الفارق ثلاثة أهداف في ملعب أليانز أرينا.