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دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يكتفي بالتعادل في مواجهة الذهاب أمام ضيفه الياباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 03:30 مساء
دوري أبطال آسيا: الهلال السعودي يكتفي بالتعادل في مواجهة الذهاب أمام ضيفه الياباني
لقطة من مواجهة الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، 29 إبريل 2023. (الإنترنت)
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اكتفى الهلال السعودي حامل اللقب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع ضيفه «أوراوا ريد دايموندز» الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وتلقى ضربة موجعة بطرد هدافه سالم الدوسري الذي سيغيب عن مباراة الإياب في «سايتاما» في 6 مايو المقبل.

وافتتح الدوسري التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 13، فيما عادل شينزو كوروكي للضيوف في الدقيقة 53، قبل أن يطرد لاعب الجناح قبل أربع دقائق من النهاية لتصرف عنيف بعد أن ركل كين إياوا عقب إسقاطه أرضًا من قبل الأخير بالدقيقة 86، وفق «فرانس برس».

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وسيشكل غياب الدوسري صفعة قوية للهلال، صاحب الرقم القياسي بأربعة ألقاب والباحث عن تعزيز سطوته، فيما يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017.

وبعد أكثر من سنة على انطلاقها، أقيمت أخيرًا المباراة النهائية لنسخة العام 2022. إذ حجز أوراوا بطاقة النهائي قبل نحو تسعة أشهر، فيما أسهمت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتعقيدات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بإقامة الدور النهائي بعد أكثر من سنة على انطلاق البطولة القارية.

«الأمور لم تنته»
وقال الأرجنتيني رامون دياس مدرب الهلال بعد المباراة «قام الهلال ببداية جيدة لكن في المباريات النهائية أي خطأ يعقد الأمور. المباراة كانت قوية والهلال قادر على الفوز في اليابان فالأمور لم تنته تمامًا».

وتابع «كنا الأفضل في أغلب فترات المباراة، لكن ظهر على اللاعبين الاستعجال والتسرع من أجل تسجيل الأهداف وبعض العوامل تؤثر على المباراة كالطرد الذي تعرض له سالم الدوسري، لكن يبقى شوط آخر في اليابان ونتمنى من الجماهير الدعم وعدم فقدان الأمل».

بدوره قال مدافع الهلال البرازيلي ميشايل ديلغادو «من المؤسف حصول سالم الدوسري على بطاقة حمراء. الفريق قاتل من أجل الفوز وحاولنا تسجيل أهداف ولم نوفق. لا زال هناك شوط ثانٍ في اليابان».

نهائي ثالث في ست سنوات
وهذا النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون ست سنوات، فتوّج الفريق الياباني في 2017 عندما كان دياس مدربًا للهلال في فترته الأولى، ثم ردّ الفريق السعودي الدين في نهائي 2019 عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة الرابع في 2021 على حساب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي.

وهذه النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بنظامها الحالي، قبل التحول في موسم 2023 - 2024 إلى «توقيت أوروبي»، بحيث تنطلق المنافسات في أغسطس قبل اختتامها في مايو من العام التالي.

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