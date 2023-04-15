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الهلال السعودي يستهدف هدّاف بورتو البرتغالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 10:15 مساء
الهلال السعودي يستهدف هدّاف بورتو البرتغالي
المهاجم الإيراني مهدي طارمي لاعب فريق بورتو البرتغالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجّه نادي الهلال السعودي أنظاره نحو الهداف الإيراني لفريق بورتو البرتغالي مهدي طارمي، من أجل تعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد المستوى المخيب الذي يقدمه هذا الموسم.

ونجح الهلال في إقناع المهاجم الإيراني بترك النادي البرتغالي، والقدوم إلى السعودية، بعدما وافق طارمي على الشروط الشخصية مع النادي السعودي، حسب ما أكدته جريدة «ريكورد» البرتغالية.

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وخاض مهدي طارمي 30 عاما، 42 مباراة هذا الموسم بقيمص بورتو في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، فيما حصد طارمي لقب هدّاف الدوري البرتغالي مع ناديه السابق ريو آفي في موسم 2020، بعد تسجيله 20 هدفًا.

إيقاف «الزعيم» عن القيد
وعوقب الهلال بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد لفترتين بسبب قضية اللاعب محمد كنو، الأمر الذي أضر بـ«الزعيم» هذا الموسم، وجعله يحتل المركز الرابع في الدوري السعودي.

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