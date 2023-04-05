رغم عرض الهلال الكبير.. ميسي يرغب في استكمال مسيرته بأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم نادي الهلال السعودي عرضا مغريا إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل الانضمام إلى الفريق في الصيف المقبل، عقب نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن ميسي يرغب في مواصلة مشواره بأوروبا.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي الهلال قدم عرضا بقيمة 400 مليون يورو في السنة الواحدة لميسي من أجل إقناعه بالتوقيع مع الفريق السعودي، لكن رومانو أكد أن ميسي يرغب في اللعب بأوروبا على الأقل حتى كوبا أميركا 2024.

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وأشار رومانو أن مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز يتواصل مع زميله السابق، من أجل إقناعه بالعودة إلى صفوف ناديه القديم، بينما ينتظر النادي الكتالوني قواعد اللعب المالي النظيف، من أجل تحديد كيفية التعاقد مع «البرغوث» الأرجنتيني.