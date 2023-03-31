مستقبل ميسي.. بين تغليب العاطفة والسعي خلف المادة

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجهولا، إذ لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان على تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في يونيو المقبل، كما لم يخرج ليونيل للإعلان عن رغببته صراحة في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، أو العودة إلى وطنه الأرجنتين.

أكد الصحفي الإيطالي في شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية فابريزيو رومانو في يناير الماضي توصل ميسي لاتفاق مع باريس على تجديد عقده، عقب فوزه بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن التوصل إلى اتفاق.

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بينما بدأت الصحافة العالمية بالتكهن حول مستقبل «البرغوث» الأرجنتيني، فبعضهم أكد مطالبة ميسي بالحصول على راتب مشابه لما يتقاضاه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق، بينما أشارت أخرى إلى انهيار العلاقة بين ميسي وباريس، بعدما تجاهل النادي الفرنسي الاحتفال بالمهاجم الأرجنتيني عقب تحقيقه لقب المونديال.

العودة إلى برشلونة

خرجت «سبورت» الكتالونية بتصريح اليوم لنائب رئيس نادي برشلونة الإسباني رافا يوستي، الذي أكد فيه تواصله مع بيئة الأرجنتيني من أجل العودة مجددا إلى صفوف ناديه السابق، وهو أول حديث رسمي لإدارة برشلونة عن عودة اللاعب.

وقال يوستي: «بالطبع أود أن أقول نعم، ميسي وعائلته يعرفون كم نقدرهم والمودة التي نحملها تجاههم».

وتابع: «بالطبع فإن ميسي يعشق نادي ومدينة برشلونة، لذا نأمل في أن نجد طريقة صحيحة كي نعطيه فرصة ليكمل تاريخه هنا».

ميسي الذي رحل حزينا عن برشلونة في صيف 2021، نحو العاصمة الفرنسية باريس، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي الكتالوني، لم يحدد وجهته المقبلة بعد، رافضا إعطاء أي مؤشر على ما سيحدث مستقبلا.

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تشافي يتجنب الحديث عن ميسي

بينما رفض مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز الحديث عن العودة المحتملة للأرجنتيني إلى صفوف الفريق، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم غدا السبت.

وقال تشافي: «أتحدث مع ليو دائما فنحن أصدقاء، لكن الوقت حاليا ليس مناسبا للحديث عن الأمر سواء لمصلحته أو مصلحة برشلونة، عودته تعتمد على رغبته الشخصية، والكثير من الأشياء الأخرى».

وأردف: «هذا أمر تتم مناقشته، ولكن بالطبع نتمنى رؤيته هنا وسأكون أول السعداء بحدوث ذلك، فهو أفضل لاعب في التاريخ لكن الوقت ليس مناسبا».

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العودة تعتمد على قرار ميسي

واختتم: «لم أقم بأي خطوة لنعيد ميسي، الأمر لا يعتمد علي بل يعتمد أكثر عليه، هو قدم الكثير من الأشياء لكرة القدم وفاز بكل شيء، الأمر يعتمد على سعادته، إن أراد العودة فعليه أن يقدر الأمر، لدي علاقة رائعة معه، وإن قرر العودة فسوف نستمع له ونكون سعداء».

العودة إلى حيث بدأ

أكدت «أوليه الأرجنتينية» أن نادي نيلوز أولد بويز، النادي الذي بدأ ليونيل ميسي مسيرته الكروية منه، بدأ التحرك لاستقطاب ميسي من جديد إلى الأرجنتين، لتحقيق رغبة الناس في رؤية ميسي بقميص النادي من جديد.

وقال نائب رئيس نادي «أولد بويز» نيويل بابلو في حديث أجراه مع برنامج إذاعي مع محطة محلية ونقلته «أوليه»: «سنذهب لتحقيق حلم ميسي، والناس بحاجة لتكريمه هنا».

وتابع: «ليونيل افتقر للفوز بلقب كأس (ليبرتادوريس)». بعد ذلك اتصلت برئيس «(الكونميبول) وأخبرنا أنه يتعين علينا العمل معًا من أجل حلم ميسي باللعب في الكأس».

واختتم: «إنها رغبتنا جميعا، وحلم الجماهير، أن نرى ميسي بقميص أولد بويز مجددا، الوقت سيحدد ما إذا كان سيأتي أم لا. سننتظره متى أراد».

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الروابط مع الأندية السعودية

مع اقتراب نهاية عقد أفضل لاعب في العالم باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موسم 2022 مع ناديه باريس، انهالت العروض على الأرجنتيني من دوريات مختلفة، رغبة في رؤية ليونيل ميسي بقميص أحد أنديتها، لإعطاء قيمة مختلفة لهذه الدوريات، وزيادة أعداد المتابعين، من جمهور وعشاق ميسي.

سعى نادي الهلال السعودي وكذلك اتحاد جدة إلى التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، وقدم له راتبا خياليا، أسوة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جاء إلى نادي النصر السعودي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتعزيز صفوف الفريق، وإثراء المنافسة في الدوري السعودي، وتحقيق رؤية المملكة، التي تسعى لاستضافة كأس العالم 2030 على أراضيها، مستغلة صورة النجمين العالميين في الترويج لملف المملكة.

مسعى إنتر ميامي

كذلك يسعى نادي إنتر ميامي الأميركي للتعاقد مع «البرغوث»، كما أكد مالك النادي ديفيد بيكهام في أكثر من مناسبة، فلم يخفي النجم الإنجليزي السابق رغبته في رؤية النجم الأرجنتيني بقميص ناديه الأميركي، مستغلا رغبة زوجة ميسي في العيش في أميركا.

بينما أكد الصحفي الأميركي ديفيد أورنستين، أن النادي الأميركي يثق في قدرته على إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى الدوري الأميركي، وتمثيل إنتر ميامي، مستندا إلى الدعم الذي قدمته له أندية الدوري الأميركي.

حيث أشارت تقارير إسبانية إلى أن كل أندية الدوري الأميركي قررت أن تدفع جزءًا من راتب ميسي، سواء اختار اللعب لفريق إنتر أو غيره، لمجرد أن وجود ليونيل في الدوري الأميركي سيرفع من قيمة البث التلفزيوني، ما سيعود بالنفع على الـ26 ناديا.

بين البقاء مع باريس والمحاولة مجددا لتحقيق أول دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، أو العودة مرة أخرى إلى صفوف برشلونة، أو العودة بالرحلة، حيث بدأت في نيولز أولد بويز، أو النظر إلى الخيارات المادية المطروحة من الدوري الأميركي والدوري السعودي، تبقى جميع الخيارات متاحة أمام مستقبل الأرجنتيني، الذي ستحركه العاطفة نحو اختيار ناديه الجديد.