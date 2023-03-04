برشلونة يمدد عقد سيرجي روبرتو حتى صيف 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة في بيان أن لاعب وسطه سيرجي روبرتو مدّد عقده حتى 30 يونيو 2024، موضحاً أن الشرط الجزائي حدِّد بمبلغ 400 مليون يورو. وكان عقد روبرتو المولود في ريوس بكاتالونيا في يونيو المقبل، وبالتالي مدَّد عقده لموسم واحد.

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وبدأ روبرتو «31 عامًا» مشواره الكروي في سانتيس كروس، على بعد 100 كلم جنوب برشلونة، ثم انضم إلى لا ماسيا، مركز تدريب برشلونة الشهير، منذ 14 عامًا، بعد فترة قصيرة مع نادي ناستيك تاراغونا، ويلعب روبرتو في الفريق الأول للنادي الكتالوني منذ العام 2010، ولم يدافع سوى عن ألوان برشلونة في مسيرته الكروية، لكن المدرب تشافي هرنانديس لم يستعن بخدماته كثيرا هذا الموسم فدفع به أساسيا في 13 مباراة فقط منذ بداية الموسم، حسب «فرانس برس».

ولعب سيرجي روبرتو 11 مباراة دولية ويعود الاستدعاء الأخير له إلى صفوف «لا روخا» إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2021، حيث لعب سبع دقائق ضد إيطاليا، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية ضد فرنسا.