الدوري الألماني: لايبزيغ يجدد فوزه على فرايبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

جدد لايبزيغ فوزه على مضيفه فرايبورغ بهدف لصفر السبت، بعد أربعة أيام من تغلبه عليه في نصف نهائي الكأس المحلية، وارتقى للمركز الثالث مستفيدًا من خسارة أونيون برلين أمام مضيفه أوغسبورغ بالنتيجة ذاتها، وذلك ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان لايبزيع أبرز المستفيدين في هذه المرحلة، اذ ترافق فوزه الصعب على فرايبورغ مع خسارة أونيون برلين بهدف الكرواتي ديون درينا بيلو في الدقيقة 53، وفق «فرانس برس».

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وتراجع أونيون برلين وفرايبورغ للمركزين الرابع والخامس تواليًا في الترتيب مع تجمد رصيديهما عند 56 نقطة، مقابل تقدم لايبزيغ للمركز الثالث بفارق نقطة في صراع ثلاثي على مقاعد مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل بايرن ميونيخ الذي يحلّ ضيفًا في وقت لاحق اليوم على فيردر بريمن الصدارة مع 62 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يستقبل فولفسبورغ في ختام المنافسات الأحد، قبل ثلاث مراحل من النهاية.

الفشل في الثأر

وفشل فرايبورغ في الثأر من لايبزيغ بعد خسارته أمامه بخمسة أهداف لهدف في نصف نهائي الكأس المحلية الثلاثاء ليتابع الأخير بنجاح الدفاع عن لقبه، كما مُني بخسارته الأولى في الدوري بعد ثلاثة انتصارات تواليًا أمام فيردر بريمن بهدفين لواحد وشالكه برباعية نظيفة وكولن بهدف لصفر.

وهي الخسارة الثانية لفرايبورغ في مبارياته الـ12 الأخيرة في «البوندسليغا»، علمًا أنه كان سقط أمام بايرن ميونيخ بهدف لصفر في 8 أبريل الماضي ضمن المرحلة 27 من الدوري.