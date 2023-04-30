الدوري الألماني: بايرن ميونخ يستعيد الصدارة بفوزه على هرتا برلين

القاهرة - بوابة الوسط

بهدفي سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان في الشوط الثاني، استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم قبل أربع مراحل من النهاية، بفوزه على ضيفه هرتا برلين متذيل الترتيب بهدفين لصفر في المرحلة الثلاثين من «البوندسليغا».

ودافع هرتا المتواضع بذكاء أمام فريق بايرن ميونخ الذي لا يزال يعاني لاستعادة الزخم الذي امتلكه بداية الموسم، إذا أن المباراة بدت في طريقها إلى التعادل السلبي قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة، حسب «فرانس برس».

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لكن غنابري قال كلمته، عندما ارتقى طائرًا برأسه ليقابل بينية طويلة من يوزوا كيميش، ويحوّلها في الشباك في الدقيقة 69، محرزًا هدفه الأول في الدوري منذ فبراير.

وكسر هذا الهدف عناد هرتا، ليفتح الباب أمام هدف ثان بعد عشر دقائق وبالأسلوب نفسه تقريبًا، بعدما أرسل كيميش أيضًا بينية أخرى، هذه المرة كان لها كومان بالمرصاد ليحرز الهدف الثاني بالدقيقة 79.

العودة للصدارة على حساب دورتموند المتضرر

وبهذا الفوز، عاد النادي البافاري إلى صدارة الـ«بوندسليغا» مع 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن دورتموند، في مسعاه إلى الفوز بلقبه الحادي عشر تواليًا.

ودخل بايرن المباراة وهو يعلم أن الفوز وحده فقط سيعيده إلى القمة أمام دورتموند الذي سقط في فخ تعادل جدلي أمام بوخوم المتواضع بهدف لمثله الجمعة.

وأقرّ كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني السبت، بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند أمام بوخوم، ما قد يكلفه اللقب في نهاية المطاف.