«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

أقر كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني، السبت، بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لبوروسيا دورتموند خلال تعادله 1-1 مع مضيفه بوخوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين، ما قد يكلفه اللقب في نهاية المطاف.

تعرض مهاجم دورتموند كريم أديمي لخطأ قاسٍ جدًا داخل المنطقة من الخلف بالقدمين من المدافع البرازيلي دانيلو سواريس منتصف الشوط الثاني عندما كان الفريقان متعادلين إيجابيًا، حسب «فرانس 24».

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دخل دورتموند إلى المرحلة متقدمًا بفارق نقطة عن بايرن لكنه سيفقد الصدارة في حال فوز الفريق البافاري على أرضه ضد ضيفه هرتا برلين المتذيل الأحد.

أشار الحكم «ساشا ستيغمان» إلى إكمال اللعب ولم يستعن بحكم الفيديو المساعد «في ايه آر».

وفي حديثه مع صحيفة بيلد السبت، قال ستيغمان إنه «منزعج حقًا» و«يشعر بالسوء»، معترفًا بالخطأ.

عدم استدعاء الحكم من غرفة الفيديو

وقال «إذا كانت لدي شكوك حول قراري، فسيكون ذلك خيارًا. لكن لم تتح لي هذه الفرصة»، شارحًا أن حكام غرفة «في ايه آر» لم يستدعوه لمشاهدة اللقطة على الشاشة على أرض الملعب.

وتابع «بالنظر لما حصل، يجب أن أقول إنني كنت سأكون سعيدًا لمنح ركلة جزاء لو شاهدتها مرة أخرى».

واتفقت لجنة الحكام في الاتحاد مع تقييم ستيغمان، وقالت السبت إن «المشاهد التلفزيونية تثبت» أن العرقلة كانت «خطأ وركلة جزاء»، مضيفة «المدافع رمى بنفسه من الخلف إلى الجانب بكلتا ساقيه ولم يسعَ خلف الكرة».

«لحظة مصيرية»

قال إدين ترزيتش مدرب دورتموند بعد المباراة إن القرار كان «لحظة مصيرية» في التعادل الذي قد يحرم فريقه من فرصة الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 11 عامًا.

وصرح سيباستيان وكيل المدير الرياضي لدورتموند عقب التعادل «اليوم قرّر الحكم نتيجة المباراة».

كان سواريس قد تحصل على بطاقة صفراء وكان من المحتمل أن يطرد في حال مراجعة الخطأ.