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ريال مدريد يستحوذ على نصيب الأسد في «ميركاتو» بارد لأندية «لا ليغا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 08:37 مساء
ريال مدريد يستحوذ على نصيب الأسد في «ميركاتو» بارد لأندية «لا ليغا»
جود بيلينغهام عقب توقيع عقده مع رئيس ريال مدريد (أرشيفية: إكس)
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توشك السوق الصيفية لانتقالات اللاعبين على إغلاق أبوابها بحلول منتصف ليل الأول من شهر سبتمبر المقبل، وبرغم حرارة الصيف التي ضربت العالم بأسره، إلا أن الـ«ميركاتو» الإسباني هذا العام جاء باردا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أنفقت الأندية الإسبانية 345.15 مليون يورو على شراء وبيع 111 لاعبا.

بيلينغهام أغلي صفقات «لا ليغا»
تعد أبرز صفقات «لا ليغا» هذا العام وأغلاها، انتقال النجم الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو، وفقا الوكالة الأنباء الإسبانية.

345.15 مليون يورو إجمالي الصفقات
ومع اقتراب اكتمال قوائم الأندية في إسبانيا، بلغ حجم إنفاق هذه الأندية لاستقدام اللاعبين 345.15 مليون يورو في الـ«ميركاتو»، من خلال إجمالي 57 صفقة جرت خلال الفترة من الأول من يوليو الماضي موعد فتح الباب أمام الأندية لتدعيم صفوفها، حتى يومنا هذا، ومع اقتراب إغلاق باب الانتقالات.

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وعلى الرغم من هذه المبالغ التي دفعتها أندية إسبانيا، إلا أنها تتذيل قائمة الأكثر إنفاقاً بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى في القارة الأوروبية، والتي بلا شك تأتي في مقدمتها أندية الدوري الإسباني بإجمالي 2.1 مليار يورو، ثم إيطاليا بـ691 مليون يورو، تليها أندية الدوري الألماني بـ649 مليون يورو، ثم فرنسا بـ645 مليون يورو.

وبلغ حجم إنفاق أندية إنجلترا ستة أضعاف أندية «لا ليجا»، بينما تبتعد عن أندية الدوري الفرنسي بنحو 300 مليون يورو، وعن ألمانيا بفارق 304 ملايين يورو، وعن الدوري الإيطالي بـ346 مليون يورو.

نصيب الأسد لريال مدريد
كان ريال مدريد هو النادي الذي أنفق أكبر مبلغ في انتقالات الصيف في إسبانيا، حيث بلغت نفقاته 128.5 مليون يورو، فدفع 103 ملايين إلى بروسيا دورتموند مقابل ضم جود بيلينغهام، وعشرين مليوناً للتعاقد مع التركي الواعد أردا غولر من فنربخشه، وخمسة ملايين للحصول على خدمات فران غارسيا من رايو، و500 ألف يورو لضم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول حتى نهاية الموسم الحالي.

ألميريا ومايوركا في المركزين الثاني والثالث
استثمر نادي ألميريا 39 مليون يورو في ثماني صفقات، في حين دفع مايوركا 24.5 مليوناً في ثمانية صفقات أخرى، ليكملا المراكز الثلاثة الأولى، من حيث الأموال التي أنفقت حتى الآن في الـ«ميركاتو» الصيفي بإسبانيا، ويأتي إشبيلية في المركز الرابع بمبلغ 22 مليوناً، ويحل رايو خامساً بـ16.8 مليوناً، ثم جيرونا بـ14.75 مليوناً، وسيلتا فيغو بـ13.2 مليوناً، وريال سوسييداد بـ13 مليوناً، وفياريال بـ12.5 مليوناً، وأتلتيكو مدريد بـ11 مليوناً، على الترتيب.

الصفقات المجانية تجتاح «لا ليغا»
تمت 87 صفقة حتى الآن في «لا ليغا» الإسبانية، منها 31 صفقة مجانية و25 إعارة، بينها ثلاثة مع أحقية الشراء من جانب النادي المعار إليه. في الوقت نفسه عاد 39 لاعباً حتى الآن إلى فرقهم الأصلية، قبل عشرة أيام من إغلاق سوق الانتقالات.

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ويعد ناديا لاس بالماس وألافيس الصاعدين حديثاً، وكذلك قادش ومايوركا وألميريا الذين كانوا ينافسون الموسم الماضي للنجاة من الهبوط، هي أكثر الأندية إجراء للتعاقدات في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، حيث عزز كل منهم صفوفه بثماني صفقات، ويلي تلك الأندية كل من خيتافي وجيرونا، بسبع صفقات.

المراكز الأكثر تدعيماً في «لا ليغا»
من إجمالي الصفقات التي أبرمت، كانت 25 منها في المركز الطبيعي صاحب الأولوية وهو لاعب الوسط، و23 لقلب الدفاع و20 مهاجماً صريحاً. وتمثل هذه المراكز الثلاث 68 من إجمالي 87 صفقة تمت وبنسبة 77%.

وبالنسبة لبقية الصفقات، وكانت جميعها أقل من 10، فتمثلت في مركز الظهير الأيسر (9) والجناح الأيمن (8) وحارس المرمى (8) والجناح الأيسر (7) والظهير الأيمن (6) ولاعب الوسط المهاجم (6).

أرباح بيع قياسية لفياريال وأتلتيكو
حقق نادي فياريال هذا الصيف من بيع لاعبيه أرباحاً أعلى من أي نادٍ آخر في الدوري الإسباني بلغت 109 ملايين يورو، وجاءت من خلال بيع نيكولاس جاكسون لنادي تشيلسي مقابل 37 مليون يورو، وباو توريس لنادي أستون فيلا مقابل 33 مليون يورو، وصامويل تشوكويزي للميلان مقابل 20 مليون يورو.

ويأتي في أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بين أندية «لا ليغا» بإجمالي 76 مليون يورو بعد بيع ماتيوس كونيا لنادي وولفرهامبتون عن طريق بند الشراء الإجباري بقيمة 50 مليون يورو، ورينان لودي وجيوفري كوندوبيا لنادي أوليمبيك مارسيليا مقابل 13 و8 ملايين يورو، على الترتيب.

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