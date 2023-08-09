برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ أندية الدوري الإسباني منافسات الموسم الجديد بعد غد الجمعة، حيث يسعى برشلونة للحفاظ على اللقب، بينما سيحاول كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد انتزاعه منه.

التقشف يخيم على الأندية الإسبانية

يعد الموسم الكروي الجديد أحد أكثر المواسم تقشفاً بالنسبة إلى برشلونة في السنوات الأخيرة، إذ أجرى صفقات منخفضة التكلفة بضم لاعبين مثل أوريول روميو وإنييجو مارتينيز وإيلكاي غوندوغان، وفقا تقرير وكالة الأنباء الإسبانية.

وبالنسبة إلى ريال مدريد، فأبرم صفقة قوية تمثلت في ضم بيلينغهام، ولا تزال جماهيره في انتظار حسم موقف مجيء الفرنسي كيليان مبابي من عدمه. أما أتلتيكو مدريد، الذي نجح في نهاية الموسم الماضي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة، فسيحاول مقارعة العملاقين، كما فعل دائماً في السنوات الأخيرة.

ولم تستثمر الأندية الإسبانية كثيراً هذا الموسم، إذ سيطر التقشف على سوق انتقالات اللاعبين للأندية الإسبانية.

وأصبح الدوري الإسباني (الليغا) حتى الآن أقل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى إنفاقاً على الصفقات قبل بداية الموسم الجديد، فحتى الآن أنفقت الأندية الإسبانية 250 مليون يورو، دفع ريال مدريد 103 ملايين منها، لضم بيلينغهام بمفرده، بينما وصلت الاستثمارات في الانتقالات بكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى ضعف ما أنفقته «الليغا». في حين وصلت إنجلترا إلى رقم أسطوري، ألا وهو مليار و500 مليون يورو.

برشلونة يخسر كبار اللاعبين

سيكون برشلونة مبدئياً الفريق الذي سيسعى الكل للتغلب عليه، فهو البطل، وسيود الجميع أن يحرمه من اللقب.

وخسر برشلونة اثنين من لاعبيه الكبار: جوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس. ولتعويضهما، استعاد الظهير الأيسر أليكس بالدي الذي أعير الموسم الماضي إلى أوساسونا. كما تعاقد مع أوريول روميو وإيلكاي غوندوغان، لتعزيز وسط ملعبه. في السياق نفسه، تمكن النادي أيضاً من ضم إنييجو مارتينيز في صفقة انتقال حر، لرفع الخبرة الدفاعية في الخطوط الخلفية.

وإذا انتقل عثمان ديمبلي فعلاً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي فسيحصل لاعبون آخرون على مساحة أكبر مثل أنسو فاتي الذي سيسعى للعودة إلى تألقه قبل إصابته الخطيرة.

ريال مدريد بدون بنزيما

يعد ريال مدريد مرشحاً دائماً لحصد اللقب، وسيسعى لانتزاعه من برشلونة، لكن سيبدأ فريق العاصمة الإسبانية هذه المهمة من دون كريم بنزيما الذي انتقل إلى الدوري السعودي.

وعلى الرغم من تعاقده مع خوسيلو، يبدو هجوم الريال يتيما من دون بنزيما. لكن يبقى الأمل الذي لم يتحقق حتى الآن في وصول كيليان مبابي لـ«سانتياغو برنابيو».

وإلى حين حدوث هذا الأمر من عدمه، يعد جود بيلينغهام الصفقة الأبرز للريال، لإضافة روح جديدة لخليط الخبرة المكون من مودريتش وكروس، والشباب الذي يمثله كل من كامافينغا وتشواميني في منتصف ملعب ريال مدريد.

ولم يغلق الريال نافذة انتقالاته بعد، فربما يتم جلب فران غارسيا في مركز الظهير الأيسر، وعودة المعار براهيم دياز، ورهان المستقبل أردا جولر.

طموحات أتلتيكو مدريد

لن يغيب أتلتيكو مدريد بالطبع عن المعركة، إذ أنهى الموسم الماضي وهو في أفضل مستوياته، وكان وشيكا من انتزاع الوصافة من ريال مدريد، وهو يريد أن يكون على منصة التتويج في الموسم المقبل.

وخلال التحضيرات الصيفية، ظهر الفريق جيداً في الوديات التي شارك فيها، والتي تضمنت فوزا على مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وبينما لا يزال الفريق يحافظ على قوامه نفسه تقريباً من الموسم الماضي، عزز سيميوني صفوف الفريق بضم خابي جالان وكاجلار سويونكو وسيزار أزبيليكويتا وسانتياجو مورينيو، واستعاد جهود المعار صمويل لينو، ويمكن لكل هؤلاء أن يقدموا إضافات جيدة للفريق.

ولا يزال مستقبل جوا فيليكس وألبارو موراتا غير واضح. مع ذلك، فربما فيليكس هو الأقرب للرحيل. أما الثاني فوضعه أفضل قليلا، وقد يبقى.

وبوجه عام، يحافظ سيميوني على مجموعة الموسم الماضي نفسها التي سيكون مرجعيتها وضابط إيقاعها الهجومي هو الفرنسي أنطوان غريزمان.