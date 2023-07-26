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دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 09:41 مساء
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
جواو فيليكس ودييغو سيميوني (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أحد فوق نادي أتلتيكو مدريد، وذلك لدى سؤاله عن وضع جواو فليكس الذي أبدى رغبته في ترك النادي والانتقال إلى صفوف برشلونة المنافس لأتلتيكو مدريد.

النادي أكثر أهمية من الجميع
وقال خلال مؤتمر صحفي قبيل مواجهة فريقه لنجوم الدوري الكوري الجنوبي في بداية المواجهات التحضيرية للموسم الجديد: «أهم شيء هو أنه لا يوجد أحد داخل الفريق أهم من أتلتيكو مدريد لأن النادي أكثر أهمية بكثير منا، لا يوجد أحد فوق النادي»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

وتحدث دييغو سيميوني أيضا عن المهاجم الإسباني البارو موراتا، الذي ينتظر حسم مستقبله بعد أن جرى ربطه بالانتقال للدوري الإيطالي، وأكد أنه سعيد للغاية به لأنه لاعب مهم.

أتلتيكو مدريد يوافق على التخلي عن جواو فيليكس إلى برشلونة
فيليكس يرغب في الانتقال إلى برشلونة

وقال سيميوني: «أنا سعيد بالبارو، إنه لاعب مهم لأتلتيكو مدريد. لدينا منافسة جيدة للغاية مع الخمسة مهاجمين. أتمنى أن ينافس كما كان يفعل دائماً معنا وأتمنى أن نتمكن من مساعدته على الاستمرار في التطور».

وعن اللاعبين الجدد رودريجو ريكيلمي وصامويل لينو، شدد مدرب أتلتيكو مدريد على أهمية المنافسة لكي يثبت اللاعبون الجدد أنفسهم وأكد أنه لا يوجد التزام تجاه أحد.

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