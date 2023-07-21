أتلتيكو مدريد يوافق على التخلي عن جواو فيليكس إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت تقارير إعلامية إسبانية إن نادي أتلتيكو مدريد أبدى موافقته على بيع عقد لاعبه البرتغالي جواو فيليكس إلى برشلونة بشكل نهائي أو انتقاله إلى «البارسا» على سبيل الإعارة.

أتلتيكو مدريد يحدد شروطه المالية

أكدت إذاعة «راديو كتالونيا» أن أتلتيكو مدريد حدد شروطه المالية من أجل إتمام صفقة انتقال جواو فيليكس إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن الفريق من خلال إعلانه أن حلمه هو اللعب بقميص النادي الكتالوني.

وأوضحت الإذاعة أن أتلتيكو مدريد وضع شرطين، للموافقة على انضمام فيليكس لبرشلونة: أولهما هو الحصول على مقابل مادي يبلغ ثمانين مليون يورو من أجل السماح برحيله.

وأضافت أن الشرط الثاني في حال رغب برشلونة في الحصول على خدمات فيليكس على سبيل الإعارة، فعلى «البارسا» دفع 11 مليون يورو، إلى جانب تحمله راتب اللاعب الدولي البرتغالي بالكامل.

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وأشارت إذاعة «راديو كتالونيا» إلى صعوبة تطبيق الشرطين، خاصة أن جواو فيليكس لعب الموسم الماضي معاراً إلى تشيلسي، ولم يظهر بمستوى جيد، بينما لا يرغب اللاعب في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.

وأفادت بأن برشلونة توصل في الموسم الماضي إلى اتفاق مع أتليتكو مدريد على ضم اللاعب مقابل سبعين مليون يورو، ولكن في اللحظات الأخيرة تراجع أتلتيكو عن تنفيذ الاتفاق.