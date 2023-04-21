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رئيس أتلتيكو يكشف مستقبل فيليكس وسيميوني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 07:49 مساء
رئيس أتلتيكو يكشف مستقبل فيليكس وسيميوني
المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع لاعب أتلتيكو مدريد المُعار إلى تشيلسي جواو فيليكس. (أرشيفية: الإنترنت)
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تحدث رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو عن موقف الثنائي جواو فيليكس والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رفقة الأتلتي في الموسم المقبل، وشدد الرئيس على استمرار العلاقة مع الطرفين.

وقال سيريزو في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة: «جواو سيكون له مكاناً في الفريق إذا عاد إلى هنا، بالتأكيد هو مرحب به في الفريق دائما»، حسب ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.

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وتابع: «نحن لا نعرف ما سيحدث في الصيف، ستنتهي إعارته وسيعود مرة أخرى إلى الفريق، ثم سنقرر معاً، مستقبل جواو مع الأتلتيكو، نحن نحبه هنا».

على النقيض تماماً، عبّر جناح تشيلسي الإنجليزي المُعار من أتلتيكو مدريد في يناير الماضي عن سعادته باللعب ضمن صفوف «البلوز»، مؤكداً أنه يرغب في الاستمرار واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يتمنى جواو فيليكس من تشيلسي شراء عقده من أتلتيكو.

مستقبل سيميوني مع الأتلتي
وعن رحيل مدرب الفريق دييغو سيميوني، نفى الرئيس كل الشائعات، وأكد استمرار دييغو على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل، وقال: «أعتقد أن سيميوني سيستمر في أتليتكو مدريد، لم يتم مناقشة موضوع تجديد العقد بعد، لكنه يملك عقداً بالفعل».

ويرتبط دييغو سيميوني بعقد مع «الروخي بلانكوس» حتى صيف 2024، إلا أن العديد من التقارير الإعلامية أظهرت رغبة المدرب الأرجنتيني في تغيير الفريق.

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