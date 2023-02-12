«أتلتيكو» يعود لسكة الانتصارات في الدوري بأول أهداف ديباي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي غلته التهديفية مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد وأعاده إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز «القاتل» في مرمى مضيفه سلتا فيغو (1- صفر) الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل ديباي المنتقل الى صفوف الـ«روخيبلانكوس» في 20 يناير الماضي قادمًا من برشلونة، بديلًًا لألفارو موراتا في الدقيقة 61 ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 إثر طرد قطب دفاعه المونتينيغري ستيفان سافيتش لإعاقته المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش عند حافة المنطقة وهو منفرد بحارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

- ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

وهي المرة الثالثة التي يطرد فيها سافيتش في المباريات الخمس الأخيرة لأتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات.

وهو الهدف الأول لديباي في «الليغا» منذ تسجيله الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى إلتشي (3- صفر) في 17سبتمبر الماضي في المرحلة السادسة.

أتلتيكو يعود لسكة الانتصارات

وعوض أتلتيكو مدريد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه خيتافي (1-1) في المرحلة الماضية وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم، معززًا موقعه في المركز الرابع برصيد 38 نقطة مقابل 23 نقطة لسلتا فيغو الثالث عشر.

وشدد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الخناق على ريال سوسييداد الثالث الذي يحل ضيفًا على إسبانيول الإثنين حيث قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.