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ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 09:46 مساء
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
الهولندي ممفيس ديباي بقميص أتلتيكو مدريد الإسباني. (أرشيفية: الإنترنت)
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توصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاتفاق مع الهولندي ممفيس ديباي، للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يلتحق بالنادي في الأيام القليلة المقبلة، لتعويض رحيل اللاعب البرتغالي جواو فيليكس، الذي رحل إلى تشيلسي قبل أيام.

وأعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن أتلتيكو توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة يقضي بانتقال المهاجم الهولندي إلى «واندا ميتروبوليتانو»، بعقد يمتد إلى سنتين ونصف السنة.

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وسيدفع نادي العاصمة مدريد رسوما تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو لبرشلونة، بعد أن أتم النادي اتفاقه مسبقا مع اللاعب حول راتبه وصيغة العقد.

الفحص الطبي قبل التوقيع
ومن المقرر أن يسافر ديباي في الأيام القليلة المقبلة إلى مدريد لإجراء الفحص الطبي، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى أتلتيكو.

وسيعوض الهولندي ديباي، اللاعب البرتغالي جواو فيليكس الذي أعاره أتلتيكو إلى تشيلسي الإنجليزي حتى الصيف المقبل، لذلك من المرجح أن يبحث برشلونة هو الآخر عن مهاجم جديد لتعويض خروج ديباي.

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