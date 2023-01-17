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صفقة تبادلية محتملة بين «إنتر» وبرشلونة.. كيسي مقابل بروزوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 02:16 مساء
صفقة تبادلية محتملة بين «إنتر» وبرشلونة.. كيسي مقابل بروزوفيتش
لاعب برشلونة الإسباني فرانك كيسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في عقد صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة، تقضي بانتقال فرانك كيسي إلى «إنتر»، وانتقال مارسيلو بروزوفيتش إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولا يعتمد المدرب تشافي المتوج مؤخرا بأول ألقابه مع فريقه برشلونه، كثيرا على فرانك كيسي، إذ يقحم اللاعب كتغيير في آخر أشواط المباراة لإراحة أساسي خط الوسط، بينما يرى إنتر من جانبه أن استبدال بروزوفيتش بالشاب المتحرك كيسي، هي صفقة ناجحة بالنسبة له، حسبما يقول «فابريزيو رومانو».

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وأعلن برشلونة في وقت سابق عدم دخوله سوق الانتقالات الحالية، لكنه لا يمانع من عقد صفقات تبادلية دون دفع أموال، نظرا للحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها النادي الكتالوني، وتتوقف الصفقة على موافقة المدرب تشافي على الاستغناء عن لاعبه.

انتقال ممفيس
ولا يزال انتقال ممفيس ديباي معلقا كذلك، بينما حدد برشلونة سعر اللاعب بسبعة ملايين يورو، ورغم استعداد إنتر لدفع المبلغ، فإن اللاعب لا يرغب في الانتقال إلى إيطاليا، وعينه على الذهاب إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وتحديدا معسكر أتلتيكو مدريد، الذي أعلن عدم استعداده لدفع أي موال مقابل الحصول على اللاعب.

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