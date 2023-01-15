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مكتملا الصفوف.. «إنتر» و«إي سي» يصلان الرياض لخوض السوبر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 07:33 مساء
مكتملا الصفوف.. «إنتر» و«إي سي» يصلان الرياض لخوض السوبر
كأس السوبر الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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ينتظر وصول فريق إنتر ميلان الرياض لخوض مباراة كأس السوبر الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي، في التاسعة بتوقيت ليبيا، وجميع الصفوف مكتملة، بينما وصل إي سي في وقت سابق اليوم.

وحط فريق إي سي ميلان الرحال اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض مع قائمة كاملة، بعد تعادله أمام ليتشي في الدوري الإيطالي، ويرغب «الروسونيري» في جمع الثنائية هذ الموسم بعد تحقيقه لقب الدوري.

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كما سيسافر اليوم الأحد فريق «النيراتزوري» إلى السعودية، وستشهد الرحلة تواجد المهاجم روميلو لوكاكو الذي بدأ العمل على أرض الملعب وفي طريقه للتعافي، إلى جانب زميله الكرواتي بروزوفيتش، الذي يأمل في التواجد على مقاعد البدلاء في المباراة أمام إي سي ميلان، بينما سيسافر الحارس المخضرم سمير هاندانوفيتش مع بعثة الفريق، رغم غيابه عن المواجهة، لدعم زملائه كقائد للفريق.

لياو يقابل قدوته
والتقى نجم إي سي ميلان البرتغالي رافائيل لياو مع قائد منتخب بلاده كريستيانو رونالدو وقدوته في الملاعب، الذي انتقل إلى نادي النصر السعودي في انتقالات يناير الجارية.

ورحبت السلطات المحلية السعودية بلاعبي فريق «الروسونيري» الذي وصل الرياض صباح اليوم الأحد، وقدمت لهم الأزهار، بينما تفاعلت الجماهير السعودية بكثير من الحماس.

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