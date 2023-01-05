مدير إنتر التنفيذي: نحن نتفاوض مع سكرينيار لكن لا يمكننا فعل الكثير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير التنفيذي بيبي مارتا لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تقديمه عرض التجديد للمدافع ميلان سكرينيار، والذي ينتهي عقده مع النادي الصيف المقبل، مؤكدًا أنه متفائل من بقاء المدافع وتمديد عقده مع الفريق.

وقال الرئيس التنفيذي متحدثًا عن عقد ميلان سكرينيار: «أنا متفائل وواقعي، يمكننا أن نفعل الكثير ولكن ليس المستحيل»، وذلك حسب ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك».

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وربطت تقارير صحفية اللاعب بنادي برشلونة الإسباني، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات مجانية، بناء على وضعه الاقتصادي الصعب، مشيرة إلى تفضيل المدرب تشافي لسكرينيار على لاعب أتلتيكو بيلباو إنيغو مارتينيز.