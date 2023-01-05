سباليتي: أنا سبب الخسارة من إنتر وسنواصل التدرب

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي لوسيانو سباليتي، عن أن الخسارة أمام إنتر ميلان، أمس الأربعاء، جاءت بسبب خطأ منه، بعد تقديم مستوى هزيل أمام رابع الترتيب.

واستطاع إيدين دجيكو أن يحسم قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي، بهدف في الدقيقة 56، ملحقًا أول خسارة بنابولي، الفريق الذي لم يهزم في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، وذلك وفق ما نشرته جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت».

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وقال سباليتي عقب المباراة: «لم نقدم المستوى المطلوب خلال اللقاء، كنا أقل من إنتر فنيا وبدنيا.. لاعبونا تحركوا ببطء شديد، ولم نهاجم المساحات».

وأوضح سباليتي: «كان يمكننا أن نفعل المزيد من حيث الجودة والبحث عن حلول مختلفة لمهاجمة تلك المساحات، بالفعل كان بعض لاعبينا أقل قليلا من المستوى اليوم».



العودة للتدرب

وأَضاف لوسيانو: «استقبلنا أول هزيمة في الدوري، ليست هذه هي المشكلة، كنا أقل من المستوى، علينا التدرب بشكل أفضل، نحن بحاجة للعمل على الجانب البدني وتحسين لياقتنا».

وقلصت الهزيمة الفارق بين نابولي المتصدر وملاحقه إي سي ميلان إلى خمس نقاط، إذ ينفرد بالصدارة بـ41 نقطة، بينما رفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع.