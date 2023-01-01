تورينو يرغب في ضم وليد شديرة بانتقالات يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى نادي تورينو الإيطالي رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي وليد شديرة، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بتقديمه عرضًا لناديه باري بالدرجة الثانية الإيطالية.

ويسعى نادي تورينو الناشط في الدرجة الأولى الإيطالية «سيريا إي»، لتعزيز صفوفه بهداف دوري الدرجة الثانية «سيريا بي»، اللاعب وليد شديرة، وذلك وفق ما نشرته شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية.

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وقدم تورينو عرضًا بقيمة خمسة ملايين يورو، للتعاقد مع المهاجم المغربي، ليعوض لاعبه المصاب بيترو بيليغري.

هداف الدوري محط أنظار أندية إيطاليا

ويأمل كل من نابولي ولاتسيو وتورينو، الظفر بخدمات شديرة في فترة الانتقالات الحالية، الذي يعد من أبرز المواهب في الدوري الإيطالي للدرجة الثانية، إذ سجل 10 أهداف هذا الموسم في 13 مباراة، محتلًا صدارة هدافي الدوري.