المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التصنيف الشهري للمنتخبات عن ديسمبر الجاري، والذي شهد استمرار منتخب البرازيل على قمة الترتيب، بينما صعد المنتخب المغربي إلى المركز الـ11 عالميا والأول عربيا وأفريقيا بـ1672 نقطة.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا وأفريقيا في المونديال القطري، ببلوغه الدور نصف النهائي، ثم حصوله على المركز الرابع، بعد الخسارة من كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ما نشره موقع «فيفا» الرسمي.

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واحتل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي المركز الثاني برصيد 1838 نقطة، بعد تحقيقه كأس العالم 2022 بقطر، إلا أنه لم يستطع إزاحة المنتخب البرازيلي من القمة، على الرغم من توديع «السامبا» المونديال من الدور ربع النهائي، إذ حصد 1840 نقطة.