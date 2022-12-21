7 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية بعد كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

ظفر الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022، والذي ظل يبحث عنه طيلة ثماني سنوات، ليتوج مسيرته مع الأندية والمنتخب، بأغلى لقب على مستوى المنتخبات، فحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، لكن ليونيل ليس الفائز الوحيد في البطولة، فقد ظهر عديد اللاعبين بشكل بارز، وقدموا بطولة مميزة على مستوى الأداء الفردي.

يستعرض تقرير لجريدة «جاردين» البريطانية، مجموعة لاعبين أظهروا مدى جودتهم خلال المونديال، ما جذب أنظار كبار الأندية نحوهم، وارتفعت قيمتهم السوقية، بناء على أدائهم.

ألكسيس ماك أليستر - الأرجنتين

قدم أليستر تمريرة مفتاحية لزميله أنخيل دي ماريا في نهائي كأس العالم، ليسجل أنخيل الهدف الثاني للأرجنتين، ويؤكد ماك أليستر على جودته خلال مشوار البطولة، بعد أن شارك مع الأرجنتين في جميع المباريات الست التي فازوا بها، وإجمالًا سجل ألكسيس تسع تدخلات وثلاثة اعتراضات ومنع تمريرات أكثر من أي لاعب آخر (12).

ونجح نادي برايتون الإنجليزي في تمديد عقد لاعبه أليكسيس أليستر حتى عام 2025، بعد أن حصلوا عليه في عام 2019 بصفقة قيمتها 7 ملايين إسترليني، ومن المؤكد أن قيمة إليستر ارتفعت بشكل كبير بعد أدائه في المونديال.

سفيان أمرابط - المغرب

كانت مسيرة منتخب المغرب إلى نصف النهائي رائعة، حيث كان الانضباط والجهد عاملين أساسيين في طريقة لعب وليد الركراكي، ولم يجسد أي لاعب هذه القيم أكثر من لاعب خط الوسط الدفاعي في فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط، إذ ارتبط سفيان بالانتقال إلى توتنهام الإنجليزي العام الماضي، لكن بعد أداء مرابط في كأس العالم، توجهت أنظار عديد الفرق إليه سعيًا للتعاقد معه، ومنها ليفربول الإنجليزي.

وانتقل سفيان مرابط إلى نادي فيورنتينا بصفقة قيمتها 20 مليون يورو، لكن في ظل الرغبة القوية من ليفربول في التعاقد مع اللاعب، ونظرًا لأدائه مع المغرب، فمن المرجح أن يتضاعف المبلغ الذي اشتراه به فيرونتينا.

عز الدين أوناهي - المغرب

من المستحيل الاقتراب من عز الدين أوناهي. لقد تمت مراوغته مرتين فقط خلال كأس العالم، وتم تجاوزه سبع مرات فقط ، مما يؤكد مدى براعته في التمسك بالكرة، كما أنه يتألق بالكرة عند قدميه، ويقود فريقه إلى أعلى الميدان ويخلق فرصًا للهجمات المعاكسة.

وتوجهت أنظار برشلونة الإسباني وليستر سيتي الإنجليزي نحو المغربي أوناهي عقب الأداء الكبير مع منتخب بلاده في المونديال، وسيسعى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لاتخاذ خطوة كبيرة في مسيرته، بعيدًا عن ناديه الحالي إنجيه الفرنسي، وتبلغ قيمة أوناهي السوقية 3.5 مليون يورو، وذلك حسب موقع «ترانسفير ماركت»، لكن بالتأكيد قد ارتفعت القيمة لأكثر من ذلك بكثير، بعد مباريات كأس العالم.



دومينيك ليفاكوفيتش - كرواتيا

لم يكن مفاجئًا أن فاز إميليانو مارتينيز بجائزة القفاز الذهبي نظرًا لعدد التصديات المهمة التي حققها في المباريات وركلات الترجيح، ومع ذلك كان من المنطقي منح دومينيك ليفاكوفيتش اللقب ذاته بنفس القدر، بعد كل ما قدمه الحارس الكرواتي في مشوار البطولة، إذ كان حارس مرمى كرواتيا هائلاً، حيث أنقذ 24 كرة مسددة على مرماه، أكثر من أي حارس آخر في البطولة، كما أنه أنقذ أربع ركلات جزاء خلال البطولة، ساهمت في وصول منتخب بلاده إلى مباراة نصف النهائي.

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وأبدى ناديا يوفينتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني اهتمامهما باللاعب، عقب أدائه الأسطوري في المونديال، ولا تزال الفرصة سانحة أمام صاحب الـ28 عامًا، أن يتوج مسيرته باللعب لأكبر الأندية العالمية، خاصة أن قيمته السوقية الحالية هي 15 مليون يورو، وهو مبلغ مرشح للارتفاع بالتأكيد في حال تفاوضت الأندية مع ناديه دينامو زيغرب للحصول على خدماته.

راندال كولو مواني - فرنسا

لعب راندال كولو مواني 181 دقيقة فقط في كأس العالم، لكن حقيقة ضمه إلى تشكيلة فرنسا بعد إصابة كريستوفر نكونكو توضح الموهبة التي يمتلكها، كما أنه سجل ثالث أسرع هدف من قبل لاعب بديل في تاريخ كأس العالم، وفاز بركلة جزاء في النهائي، ساهمت في عودة منتخب بلاده للمباراة، وقربت فرنسا من اللقب، قبل أن تفقده لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح.

ويتوج مستوى مواني مع منتخب بلاده في المونديال مسيرته مع ناديه الألماني أينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف وسجل تسعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الألماني.

وتبلغ القيمة السوقية لراندال كولو 30 مليون يورو، ومن المتوقع أن ترتفع بعد أدائه مع فرنسا، ويبقى ليفربول الإنجليزي أقرب الأندية لضمه، لكن توتنهام الإنجليزي يبدي اهتمامه هو الآخر.

جونزالو راموس - البرتغال

حصل جونزالو راموس على أول فرصة لتمثيل بلده البرتغال في كأس العالم كبديل لواحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، قدوته كريستيانو رونالدو، ليكون راموس حديث العالم، حتى قبل لمس الكرة، والذي اغتنم الفرص بكلتا يديه، وسجل ثلاثة أهداف أمام منتخب سويسرا ليساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال.

لم يكن تألق البرتغالي صاحب الـ21 عامًا وليد اللحظة، إذ سجل جونزالو تسعة أهداف في 11 مباراة بالدوري مع ناديه بنفيكا ليكون هداف الدوري، ويجذب أنظار المدرب سانتوس إليه ويستعديه للمشاركة في كأس العالم، وذلك وفق ما نشرته جريدة «جاردين» البريطانية.

جوسكو جفارديول - كرواتيا

اختتم لاعب منتخب كرواتيا مشواره في المونديال بحصوله على الميدالية البرونزية، وقدم أداءً أسطوريًا خلال البطولة، ليزيد الاهتمام باللاعب من مختلف الأندية العالمية، والتي بدأت اهتمامها بها قبل انطلاق البطولة.

إذ سعى نادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات لاعب لايبزج الألماني بتقديم 45 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يبدي ريال مدريد الإسباني اهتمامه بالمدافع صاحب الـ20 عامًا، خلال البطولة، ويبقى مانشستر سيتي الإنجليزي في قائمة الانتظار، إذ يسعى النادي الإنجليزي لجعل الكرواتي جفارديول أغلى مدافع في التاريخ، بصفقة قيمتها 110 ملايين جنيه إسترليني.