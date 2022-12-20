منتخب الأرجنتين يصل بوينس آيرس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت الطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم العام 2022 وقائده ليونيل ميسي، صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار «إيزيزا» الدولي في بوينس آيرس، عائدة من قطر.

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم. ثم سيبدأون جولة في وسط بوينس آيرس اعتبارا من ظهر الثلاثاء حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».