  • Alwasat News
Atwasat

استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 01:19 مساء
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين
المنتخب الفرنسي لكرة القدم. (تويتر)
alwasat radio

استنكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، الإساءة العنصرية التي طالت لاعبيه عبر الإنترنت، وتعهد باتخاذ إجراءات بعد استهدافهم إثر الخسارة التي مني بها المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين الأحد الماضي في قطر.

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على «تويتر» الثلاثاء: «عقب نهائي كأس العالم، تعرض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وبغيضة وغير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين ذلك وسيقاضي المتورطين»، بحسب «فرانس برس».

- الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار الاعتزال الدولي
- بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أفادت الإثنين أن مهاجم فرنسا كينغسلي كومان ولاعب الوسط أوريليان تشواميني تعرضا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعدما ضيعا ركلتي ترجيح في نهائي كأس العالم.

وكان حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز قد صد تسديدة كومان بينما سدد تشواميني بعيدا ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث إجمالا في كأس العالم والأول منذ 1986.

من جانبه، نشر نادي بايرن ميونيخ الذي يدافع كومان عن ألوانه رسالة دعم للاعب البالغ من العمر 26 عامًا منددًا بالتعليقات العنصرية ضده. وقال على «تويتر»: «عائلة بايرن تقف خلفك أيها الملك. العنصرية لا مكان لها في الرياضة أو في مجتمعنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة

عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب ...
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة

وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟

هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
مونديال قطر حسن الختام

مونديال قطر حسن الختام
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق...
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
آلاف المشجعين يستقبلون المنتخب الفرنسي وسط باريس
آلاف المشجعين يستقبلون المنتخب الفرنسي وسط باريس
منتخب الأرجنتين يصل بوينس آيرس
منتخب الأرجنتين يصل بوينس آيرس
الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار الاعتزال الدولي
الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار ...
وزيرة الرياضة الفرنسية: كنت أنتظر استمرار بنزيمة حتى يورو 2024
وزيرة الرياضة الفرنسية: كنت أنتظر استمرار بنزيمة حتى يورو 2024
استقبال حافل للمنتخب المغربي في الرباط بعد إنجاز المونديال (فيديو وصور)
استقبال حافل للمنتخب المغربي في الرباط بعد إنجاز المونديال (فيديو...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
المزيد
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 ......
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين...
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» ......
استقبال حافل للمنتخب المغربي في الرباط بعد إنجاز المونديال (فيديو وصور)
استقبال حافل للمنتخب المغربي في الرباط بعد إنجاز المونديال ......
وزيرة الرياضة الفرنسية: كنت أنتظر استمرار بنزيمة حتى يورو 2024
وزيرة الرياضة الفرنسية: كنت أنتظر استمرار بنزيمة حتى يورو ......
المزيد