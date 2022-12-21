استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، الإساءة العنصرية التي طالت لاعبيه عبر الإنترنت، وتعهد باتخاذ إجراءات بعد استهدافهم إثر الخسارة التي مني بها المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين الأحد الماضي في قطر.

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على «تويتر» الثلاثاء: «عقب نهائي كأس العالم، تعرض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وبغيضة وغير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين ذلك وسيقاضي المتورطين»، بحسب «فرانس برس».

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وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أفادت الإثنين أن مهاجم فرنسا كينغسلي كومان ولاعب الوسط أوريليان تشواميني تعرضا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعدما ضيعا ركلتي ترجيح في نهائي كأس العالم.

وكان حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز قد صد تسديدة كومان بينما سدد تشواميني بعيدا ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث إجمالا في كأس العالم والأول منذ 1986.

من جانبه، نشر نادي بايرن ميونيخ الذي يدافع كومان عن ألوانه رسالة دعم للاعب البالغ من العمر 26 عامًا منددًا بالتعليقات العنصرية ضده. وقال على «تويتر»: «عائلة بايرن تقف خلفك أيها الملك. العنصرية لا مكان لها في الرياضة أو في مجتمعنا».