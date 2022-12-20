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الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار الاعتزال الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 03:51 مساء
الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار الاعتزال الدولي
المهاجم كريم بنزيمة. (إنترنت)
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كشفت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة سيوافق على العودة إلى «الديوك» الفرنسية في حال تولى تدريب الفريق الأسطورة زين الدين زيدان بدلا من المدرب الحالي ديدييه ديشان.

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وأوضحت أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة قد يتراجع عن قرار اعتزاله اللعب الدولي، رغم إعلانه رسميا عدم انضمامه مجددا إلى منتخب بلاده.

وأشارت إلى أنه من المقرر تحديد مستقبل ديشان مع المنتخب الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة عقب خسارة الفريق في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

وختمت بأن بنزيمة دخل في خلاف مع المدرب الفرنسي بعدما رفض الأخير عودته إلى قائمة المنتخب المشارك في المونديال، إذ جرى استبعاد أفضل لاعب في العالم قبل انطلاق البطولة بداعي الإصابة، بينما عقب تعافيه منها لم يوافق ديشان على استعادة لاعب الريال مكانه في الفريق.

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