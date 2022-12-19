بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المهاجم كريم بنزيمة الإثنين عن نهاية مسيرته مع منتخب بلاده فرنسا لكرة القدم في رسالة نشرها على حسابه في «تويتر».

جاءت الرسالة في اليوم التالي لخسارة الزرق أمام الأرجنتين (2-4) بركلات الترجيح، الوقتان الأصلي والإضافي (3-3) في المباراة النهائي لمونديال قطر 2022، بحسب «فرانس برس».

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وكتب بنزيمة الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس والثلاثين وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 على حسابه مرفقا بصورته ألوان المنتخب الفرنسي: «لقد بذلت الجهود والأخطاء التي كان يجب أن أرتكبها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك! لقد كتبت قصتي وقصتنا وصلت إلى نهايتها».

وغاب بنزيمة عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة، قبل أيام من انطلاق المنافسات، إلا أن المدير الفني لمنتخب «الديوك» الفرنسية ديشان أبقى على اسمه في القائمة، دون استبدال اسمه، ليصبح ضمن النخبة الحاصلة على الميدالية الفضية لأصحاب المركز الثاني.