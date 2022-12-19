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«الديك» الفرنسي مبابي يصيح عقب خسارة كأس العالم: سنعود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 03:37 مساء
«الديك» الفرنسي مبابي يصيح عقب خسارة كأس العالم: سنعود
الفرنسي مبابي. (فرانس برس)
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كتب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عبر حسابه على «تويتر» كلمة «سنعود»، في تعليقه الأول عقب خسارة منتخب «الديوك» نهائي مونديال قطر لكرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح (2-4) بعد تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأرفق مبابي رسالته بصورة له يبدو فيها حزينا، ويحمل جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف (8)، إضافة إلى العلم الفرنسي ورمز تعبيري لأيادٍ مشبوكة، وبدت خيبة الأمل واضحة على مهاجم باريس سان جيرمان، في حين كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول مواساته بعد الخسارة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب «فرانس برس».

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في المقابل، نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على «تويتر» عبارة حزينة تلخص ما يمر به اللاعبون والطاقم التدريبي مفادها «الاستيقاظ صعب» وحث المؤيدين على «بعث رسائل دعم» إليهم.

من ناحيته، بعث المهاجم ماركوس تورام رسالة بقلب مكسور، مرفقة بصورة ينظر فيها بحزن إلى الكأس الذهبية التي فشل المنتخب الفرنسي في الاحتفاظ بها لأربع سنوات جديدة بعد التتويج بمونديال روسيا 2018.

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