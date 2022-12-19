بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

القاهرة - بوابة الوسط

يصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الذي تُوج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، إلى بلاده اليوم الإثنين، على الرغم من أن تفاصيل الاحتفالات في بوينس آيرس لا تزال غير معروفة، وفي البداية، ذكرت مصادر من الخطوط الجوية الأرجنتينية، أن المنتخب سيصل إلى مطار إيزيزا الدولي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا.

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وتشير أحدث المعلومات الواردة من الدوحة إلى أن الفريق الأرجنتيني سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع للمغادرة، وبالتالي، من المتوقع أن تهبط طائرتهم في المطار الدولي حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وسيمضي الفريق بقيادة المدرب ليونيل سكالوني ليلته في الملعب الرياضي الذي يمتلكه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالقرب من إيزيزا في بوينس آيرس، لذلك سيتأجل أي نوع من الاحتفالات إلى يوم الثلاثاء.

وتوجت الأرجنتين الأحد ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، عقب الفوز في نهائي قطر 2022 على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل (3-3).