  • Alwasat News
Atwasat

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 01:15 مساء
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
نجوم المنتخب الأرجنتيني يقصون شبكة الملعب. (إنترنت)
alwasat radio

يصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الذي تُوج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، إلى بلاده اليوم الإثنين، على الرغم من أن تفاصيل الاحتفالات في بوينس آيرس لا تزال غير معروفة، وفي البداية، ذكرت مصادر من الخطوط الجوية الأرجنتينية، أن المنتخب سيصل إلى مطار إيزيزا الدولي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا.

- ميسي يرغب في مواصلة مسيرته الدولية بعد الفوز بالمونديال
- المونديال القطري الأكثر تهديفا

وتشير أحدث المعلومات الواردة من الدوحة إلى أن الفريق الأرجنتيني سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع للمغادرة، وبالتالي، من المتوقع أن تهبط طائرتهم في المطار الدولي حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وسيمضي الفريق بقيادة المدرب ليونيل سكالوني ليلته في الملعب الرياضي الذي يمتلكه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالقرب من إيزيزا في بوينس آيرس، لذلك سيتأجل أي نوع من الاحتفالات إلى يوم الثلاثاء.

وتوجت الأرجنتين الأحد ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، عقب الفوز في نهائي قطر 2022 على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل (3-3).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت

«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت
كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية

كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»

شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط

نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط
المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا

المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا والأرجنتين إلى الركلات الترجيحية لحسم الفائز
فرنسا والأرجنتين إلى الركلات الترجيحية لحسم الفائز
شمس الأرجنتين تشرق في الدوحة بعد غياب 36 عاما.. «التانغو» أبطال العالم للمرة الثالثة
شمس الأرجنتين تشرق في الدوحة بعد غياب 36 عاما.. «التانغو» أبطال ...
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
المونديال القطري الأكثر تهديفا
المونديال القطري الأكثر تهديفا
ميسي يرغب في مواصلة مسيرته الدولية بعد الفوز بالمونديال
ميسي يرغب في مواصلة مسيرته الدولية بعد الفوز بالمونديال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع...
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو...
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد
كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد...
المزيد
بالفيديو: لحظة لقاء ميسي المفاجئة بأمه في ملعب التتويج
بالفيديو: لحظة لقاء ميسي المفاجئة بأمه في ملعب التتويج...
«فيفا»: المغرب ضمن 4 منتخبات استثنائية في كأس العالم 2022
«فيفا»: المغرب ضمن 4 منتخبات استثنائية في كأس العالم 2022...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
ميسي يرغب في مواصلة مسيرته الدولية بعد الفوز بالمونديال
ميسي يرغب في مواصلة مسيرته الدولية بعد الفوز بالمونديال...
المونديال القطري الأكثر تهديفا
المونديال القطري الأكثر تهديفا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط