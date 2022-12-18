المونديال القطري الأكثر تهديفا...

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفه الشخصي الثالث في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، ليكتب تاريخا موندياليا جديدا، إذ جعل نسخة كأس العالم في قطر الأكثر عددًا للأهداف.
واختتم سجل التهديف في مونديال قطر بـ172 هدفًا، شهدت المباراة النهائية تسجيل ستة أهداف منها، إذ تعادلت الأرجنتين وفرنسا في الأشواط الأصلية والإضافية، قبل أن تحسم الركلات الترجيحية فوز الأرجنتين باللقب.
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أكثر من فرنسا والبرازيل
وتخطى المونديال القطري في عدد الأهداف نسخة كأس العالم 1998 في فرنسا، وكذلك 2014 في البرازيل، حيث سُجِّل فيهما 171 هدفًا.
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