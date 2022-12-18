المونديال القطري الأكثر تهديفا

القاهرة - بوابة الوسط

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفه الشخصي الثالث في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، ليكتب تاريخا موندياليا جديدا، إذ جعل نسخة كأس العالم في قطر الأكثر عددًا للأهداف.

واختتم سجل التهديف في مونديال قطر بـ172 هدفًا، شهدت المباراة النهائية تسجيل ستة أهداف منها، إذ تعادلت الأرجنتين وفرنسا في الأشواط الأصلية والإضافية، قبل أن تحسم الركلات الترجيحية فوز الأرجنتين باللقب.

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