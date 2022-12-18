جوائز الأفضل في المونديال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

حصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، بعد أدائه القوي طوال البطولة، وتسجيله هدفين في المباراة النهائية، ليساعد بلاده على الفوز بالمونديال.

كما حصل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز على جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال، تتويجًا لجهوده الكبيرة رفقة منتخب بلاده في البطولة.

واستحوذ منتخب الأرجنتين على جوائز المونديال؛ إذ حقق الحارس إيميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس في البطولة، بعد تصديه لعديد الكرات الفرنسية، وتصديه لركلتي جزاء من الأربعة التي سددتها فرنسا في المباراة النهائية.

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«هاتريك» مبابي

وحصد الفرنسي كيليان مبابي لقب هداف هذه النسخة من كأس العالم، بعد تسجيله سبعة أهداف في مجمل البطولة، منها «هاتريك» في المباراة النهائية أمام الأرجنتنين، ليعيد بلاده للمباراة أكثر من مرة، ويؤجل الحلم الأرجنتيني بالتتويج في لقطتين.

جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022 للأرجنتيني إنزو فيرنانديز، 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

جائزة هداف كأس العالم 2022 للفرنسي كيليان مبابي، 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022 للأرجنتيني ليونيل ميسي، 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2022 للأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، 18 ديسمبر 2022. (الإنترنت)