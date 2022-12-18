شمس الأرجنتين تشرق في الدوحة بعد غياب 36 عاما.. «التانغو» أبطال العالم للمرة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بركلات الترجيح أمام المنتخب الفرنسي، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب لوسيل.

وذهبت المباراة للأشواط الإضافية بعد التعادل في الأشواط الأساسية للمباراة، كما انتهى الشوط الأول الإضافي بالتعادل، بعد أن سجل ميسي هدف التقدم لبلاده، قبل أن يعود كيليان ويسجل الهاتريك في المباراة وهدف التعادل الفرنسي.

الشوط الإضافي الأول

سيطر المنتخب الأرجنتيني على الكرة في بداية الشوط، وبدأ التهديد مبكرًا عن طريق تسديدة من لاعبه إليستير، في الدقيقة 91، ولكن تمر جانبية.

يقود كيليان مبابي الهجمات الفرنسية، ويشكل خطرًا كبيرًا على الدفاع الأرجنتيني، وأول تسديدة منه على مرمى الأرجنتين في الدقيقة 98.

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وجاءت عرضية كومان في الدقيقة 100، لنصف منطقة جزاء الأرجنتين، ولكن الرأسية لا تأتي من اللاعبين الفرنسيين، وتستمر المحاولات الفرنسية لإدراك مرمى مارتينيز، وتسجيل هدف التقدم.

الشوط الإضافي الثاني

بدأ الشوط بسيطرة أرجنتينية، حيث هدد ميسي مرمى الحارس لوريس بتسديدة قوية، لكن الحارس أبعدها في الدقيقة 107، لكن ميسي أبى إلا أن يسجل اسمه بجانب مبابي بثنائية، فسجل الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 108.

وحاول المنتخب الفرنسي العودة في المباراة، وإدراك التعادل مرة أخرى كما فعلوا في الشوط الثاني الأساسي، لكن توترت المباراة وأصبحت الاحتكاكات أكثر خشونة بين اللاعبين، ما دفع الحكم لإخراج بطاقات صفراء للاعبين، ولكن كيليان مبابي يعيد فرنسا في اللقاء ويسجل ركلة جزاء في الدقيقة 118، ليحيي آمال بلاده في الفوز باللقب، ويذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

مبابي يسجل وميسي يسجل

كومان يهدر وباولو ديبالا يسجل

تشاوميني يضيع وباريديس يسجل

كولو يسجل ومولينا يسجل

ويحقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم.

ثنائية مبابي وميسي

سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لمنتخب بلاده لتعود فرنسا من بعيد أمام الأرجنتين، وهو الهدف الثاني له في المباراة، إذ سجل الهدف الأول من علامة الجزاء، وهذه هي أول ثنائية مسجلة في نهائي كأس العالم، بعد ثنائية رونالدو البرازيلي في شباك ألمانيا 2022، وتساوى ميسي مع كيليان إذ سجل الهدف الثاني له في المباراة والهدف الثالث لبلاده في اللقاء.

هاتريك مبابي

وأصبح كيليان مبابي ثاني لاعب يسجل «هاتريك» في المباراة النهائية لكأس العالم، بعد الإنجليزي هورست ضد ألمانيا 1966.