الأرجنتين وفرنسا للأشواط الإضافية بعد عودة فرنسية من بعيد

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الثاني من مباراة المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية لتحديد الفائز في المباراة النهائية لكأس العالم 2022.

الشوط الأول

بدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة مسيطرًا على الكرة، وهدد مرمى فرنسا في عدة مناسبات؛ لكن لم يستطع افتتاح التسجيل، إذ اصطدم «التانغو» بالدفاع الحديدي «للديوك».

وجاءت أول فرصة خطيرة للأرجنتين بقدم المهاجم أنخيل دي ماريا، الذي تلقى عرضية رائعة من زميله ماك إليستر، لكن دي ماريا سدد فوق العارضة الفرنسية في الدقيقة 16.

وجاء الرد الفرنسي سريعًا في الدقيقة 20، بعد أن تحصل لوكاس هيرنانديز على ضربة حرة بجانب منطقة الجزاء، رفعها أنطوان جريزمان لداخل منطقة الجزاء، ارتقى لها أوليفيه جيرو وسددها رأسية إلى خارج الملعب.

الهدف الأول للأرجنتين

توغل أنخيل دي ماريا من الجهة اليسرى لتجري إعاقته من عثمان ديمبلي، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، سجلها ليونيل ميسي في الدقيقة 23 معلنًا الهدف الأول في المباراة.

واستمر «راقصو التانغو» في الضغط على المنتخب الفرنسي، لخطف الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول، لكن لم توفق الهجمات الأرجنتينية على المرمى الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني.

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في الدقيقة 36 أنخيل دي ماريا يهدي الأرجنتين الهدف الثاني الذي طال البحث عنه في الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من ماك إليستر.

وهدأت المباراة بعد الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني، وخرج أوليفيه جيرو المتأثر بإصابته، ونزل مكانه زميله ماركوس تورام، ليحتسب الحكم سبع دقائق كوقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرته بنهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

دخل المنتخب الأرجنتيني الشوط الثاني باحثًا عن الهدف الثالث، فيما حاول المنتخب الفرنسي على استحياء تهديد مرمى الأرجنتين، وجاءت أخطر الكرات الفرنسية في الدقيقة 51 بقدم جريزمان.

شكل الثنائي ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا خطرًا كبيرًا على الدفاعات الفرنسية، وهددا المرمى في أكثر من فرصة، لكن التألق جاء من الحارس هوغو لوريس في لقطتين، الأولى في الدقيقة 59 أمام المهاجم ألفاريز والثانية في الدقيقة 63 أمام اللاعب نفسه.

أول فرصة خطيرة لفرنسا في الدقيقة 68، بعد عرضية من ركنية لجريزمان وارتقى لها المهاجم تورام، ولكن يضعها رأسية بجوار المرمى، قبل أن يتبعه زميله كيليان مبابي ويهدد هو الآخر بتسديدة قوية علت العارضة الأفقية للحارس مارتينيز.

استفاقة فرنسية بقدم مبابي

وسط إضاعة الفرص من المنتخب الأرجنتيني استغل المهاجم راندال كولو غفلة من الدفاع الأرجنتيني، وتحصل على ركلة جزاء، سجلها كيليان مبابي في الشباك بالدقيقة 80، قبل أن يعود مبابي ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82، معلنًا عودة الفرنسيين للمباراة، وإعادة الأمل لمنتخب بلاده في معانقة الذهب، وبعد احتساب الحكم ثماني دقائق كوقت بدل من ضائع، أطلق الحكم صافرته معلنًا، نهاية الشوط الثاني والانتقال إلى الأشواط الإضافية.

أكثر لاعب يشارك

وأصبح ميسي أكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم بـ26 مباراة، وأصبح أكثر لاعب يشارك بعدد الدقائق، بعد أن تجاوز الإيطالي باولو مالديني الذي سجل 2216 دقيقة.

معلومة عجيبة!

تمتلك التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني لاعبين يشاركان في الدوري الفرنسي، وهما تاجليافيكو الذي يلعب لنادي موناكو وليونيل ميسي الذي يمثل باريس سان جيرمان، بينما تمتلك تشكيلة فرنسا لاعبًا واحدًا فقط، وهو كيليان مبابي زميل ميسي في عاصمة الأنوار.

دي ماريا الذهبي

سجل دي ماريا في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم رفقة الأرجنتين 2014 و2018 و2022، وجاءت جميع أهدافه في مرمى فرنسا في الأدوار الإقصائية.

اللاعب الأوحد

وأصبح ليونيل ميسي اللاعب الوحيد على الإطلاق الذي يسجل في كل المباريات الإقصائية لكأس العالم بنسخته الحديثه منذ 1986، من دور الـ16 وحتى المباراة النهائية.

فشل فرنسي بالشوط الأول

وأصبح المنتخب الفرنسي أول منتخب يفشل في تسديد أي تسديدة على المرمى خلال الشوط الأول في نهائي كأس العالم، وأول منتخب يفشل في التسديد في أي مباراة بكأس العالم منذ 1966.