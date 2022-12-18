الشوط الأول: الأرجنتين متقدمة على فرنسا وتقترب خطوة نحو الذهب

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول للمباراة النهائية لكأس العالم 2022، بتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين على نظيره الفرنسي، ليقترب خطوة نحو اقتناص اللقب الأغلى عالميًا.

وبدأت الأرجنتين المباراة مسيطرةً على الكرة، وهددت مرمى فرنسا في عدة مناسبات؛ لكن لم تستطع افتتاح التسجيل، إذ اصطدم «التانغو» بالدفاع الحديدي «للديوك».

وجاءت أول فرصة خطيرة للأرجنتين بقدم المهاجم أنخيل دي ماريا، الذي تلقى عرضية رائعة من زميله ماك إليستر، لكن دي ماريا سدد فوق العارضة الفرنسية في الدقيقة 16.

وجاء الرد الفرنسي سريعًا في الدقيقة 20، بعد أن تحصل لوكاس هيرنانديز على ضربة حرة بجانب منطقة الجزاء، رفعها أنطوان جريزمان لداخل منطقة الجزاء، ارتقى لها أوليفيه جيرو وسددها رأسية إلى خارج الملعب.

الهدف الأول للأرجنتين

توغل أنخيل دي ماريا من الجهة اليسرى لتجري إعاقته من عثمان ديمبلي، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، سجلها ليونيل ميسي في الدقيقة 23 معلنًا الهدف الأول في المباراة.

واستمر «راقصو التانغو» في الضغط على المنتخب الفرنسي، لخطف الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول، لكن لم توفق الهجمات الأرجنتينية على المرمى الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني.

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في الدقيقة 36 أنخيل دي ماريا يهدي الأرجنتين الهدف الثاني الذي طال البحث عنه في الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من ماك إليستر.

وهدأت المباراة بعد الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني، وخرج أوليفيه جيرو المتأثر بإصابته، ونزل مكانه زميله ماركوس تورام، ليحتسب الحكم سبع دقائق كوقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرته بنهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين.

أكثر لاعب يشارك

وأصبح ميسي أكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم بـ26 مباراة، وأصبح أكثر لاعب يشارك بعدد الدقائق، بعد أن تجاوز الإيطالي باولو مالديني الذي سجل 2216 دقيقة.