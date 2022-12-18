الشوط الإضافي الأول ينتهي على وقع التعادل بين فرنسا والأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الإضافي الأول على وقع التعادل بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، ضمن المباراة النهائية لكأس العالم 2022، في انتظار انطلاق الشوط الثاني.

الشوط الإضافي الأول

سيطر المنتخب الأرجنتيني على الكرة في بداية الشوط، وبدأ التهديد مبكرًا عن طريق تسديدة من لاعبه إليستير، في الدقيقة 91 ، ولكن تمر جانبية.

يقود كيليان مبابي الهجمات الفرنسية، ويشكل خطرًا كبيرًا على الدفاع الأرجنتيني، وأول تسديدة منه على مرمى الأرجنتين في الدقيقة 98.

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وجاءت عرضية كومان في الدقيقة 100، لنصف منطقة جزاء الأرجنتين، ولكن الرأسية لا تأتي من اللاعبين الفرنسيين، وتستمر المحاولات الفرنسية لإدارك مرمى مارتينيز، وتسجيل هدف التقدم.

وأجرى المدربان مجموعة من التغييرات بهدف تنشيط المنتخبين، وإعطاء دفعة جديدة، في إطار الرغبة القوية من المنتخبين لتحقيق الفوز، وأخطر فرصة للأرجنتين وتسديدة من لاوتارو مارتينيز البديل، ولكن الدفاع الفرنسي يخرجها بصعوبة، قبل أن يعود بانفراد على المرمى الفرنسي، وتخرج إلى ضربة مرمى ،لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل.