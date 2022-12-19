بالفيديو: لحظة لقاء ميسي المفاجئة بأمه في ملعب التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

استحوذ فيديو لقاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بأمه على اهتمام المتابعين للحدث الأعظم في تاريخ كرة القدم، أمس الأحد، في أرض ملعب لوسيل الذي شهد تتويج «راقصي التانجو» باللقب الثالث في تاريخهم، بعد الفوز على فرنسا بضربات الترجيح (4-2)، نظرا لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

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وانهالت الألقاب على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بفضل قيادة نجمه ليونيل ميسي، فبعد طول صيام عن التتويج أهدى بلاده أغلى بطولتين في سنواته الأخيرة مع كرة القدم، مونديال كأس العالم وأمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا»، إضافة لكأس «لافيناليسيما» بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا على حساب إيطاليا.